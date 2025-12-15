Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии

Дальнобойные беспилотники Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины вновь нанесли удар по объекту компании «Лукойл-Нижневолжскнефть» в Каспийском море — это уже третья подобная атака за последнюю неделю. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в СБУ.

Согласно приведенной информации, 15 декабря удар был нанесен по платформе на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина. В результате атаки беспилотников, как утверждается, было выведено из строя ключевое оборудование, что привело к остановке производственной деятельности на объекте.

Напомним, 11 и 12 декабря украинские БПЛА атаковали нефтедобывающие платформы на месторождениях имени Филановского и Корчагина. Месторождение имени Филановского относится к числу крупнейших разведанных в России и в российской части Каспийского моря – его извлекаемые запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС), попавший под атаку беспилотников 12 декабря и расположенный в 250 км от Москвы, остановил выпуск топлива. Данный НПЗ входит в топ-5 крупнейших в России.