Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли

Член Национального совета, бывший депутат Гюльтекин Гаджибейли получила официальное уведомление о депортации из Турции сроком на 5 лет.

Об этом экс-депутат сообщила на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, в понедельник ей было официально вручено решение о депортации.

Гаджибейли также сообщила, что 29 ноября она была задержана в Турции и доставлена в центр временного содержания иностранцев в Арнавуткёе. Три дня назад ее перевели из центра в депортационный центр в Чаталдже, где она продолжает находиться до сих пор.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Турции задержали Гаджибейли. Об этом сообщила сама Гаджибейли на своей странице в Facebook: «Я нахожусь вместе с сыном в Стамбуле, в съемной квартире. Постучались в дверь, оказалось, что за нами пришли сотрудники службы безопасности. Я приехала в Турцию 25 сентября».

Гаджибейли писала, что силы правопорядка хотят депортировать ее из Турции, и полагает, что задержание может быть связано «с делом Рамиза Мехтиева».

Напомним, турецкие власти предоставили Гаджибейли ПМЖ сроком на два года.