Немцы произведут десятки тысяч дронов для украинской армии

Украинская компания Frontline Robotics совместно с немецкой оборонной фирмой Quantum Systems начнут производство боевых дронов для нужд Министерства обороны Украины. Об этом изданию DW сообщил директор по развитию бизнеса германского предприятия Маттиас Лена.

По его словам, речь идет о производстве десятков тысяч дронов ежегодно, а общий объем контрактов оценивается в сотни миллионов евро.

В планах – выпуск уже проверенного в боевых условиях логистического беспилотника «Линза», разведывательного дрона Zoom, а также дистанционно управляемого огневого модуля «Буря», оснащенного пулеметом и гранатометом.

В пресс-релизе Quantum Systems отмечается, что для реализации проекта будет создано совместное предприятие Quantum Frontline Industries, которое откроет «первую в Европе полностью автоматизированную промышленную линию по производству беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины».

Сотрудничество осуществляется в рамках инициативы украинского правительства «Строим вместе с Украиной» (Build with Ukraine), направленной на привлечение продукции западных оборонных компаний и перенос части украинского оборонного производства в безопасные европейские страны.