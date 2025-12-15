USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Немцы произведут десятки тысяч дронов для украинской армии

18:37 556

Украинская компания Frontline Robotics совместно с немецкой оборонной фирмой Quantum Systems начнут производство боевых дронов для нужд Министерства обороны Украины. Об этом изданию DW сообщил директор по развитию бизнеса германского предприятия Маттиас Лена.

По его словам, речь идет о производстве десятков тысяч дронов ежегодно, а общий объем контрактов оценивается в сотни миллионов евро.

В планах – выпуск уже проверенного в боевых условиях логистического беспилотника «Линза», разведывательного дрона Zoom, а также дистанционно управляемого огневого модуля «Буря», оснащенного пулеметом и гранатометом.

В пресс-релизе Quantum Systems отмечается, что для реализации проекта будет создано совместное предприятие Quantum Frontline Industries, которое откроет «первую в Европе полностью автоматизированную промышленную линию по производству беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины».

Сотрудничество осуществляется в рамках инициативы украинского правительства «Строим вместе с Украиной» (Build with Ukraine), направленной на привлечение продукции западных оборонных компаний и перенос части украинского оборонного производства в безопасные европейские страны.

Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
19:23 497
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2790
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
19:44 292
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
18:34 1944
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова обновлено 19:51
19:51 2840
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии видео; обновлено 17:51
17:51 10075
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена все еще актуально
12:39 6610
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута The Washington Post
18:09 1215
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
18:19 1008
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой обновлено 17:41
17:41 4683
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
17:21 3251

ЭТО ВАЖНО

Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
19:23 497
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2790
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
19:44 292
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
18:34 1944
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова обновлено 19:51
19:51 2840
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии видео; обновлено 17:51
17:51 10075
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена все еще актуально
12:39 6610
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута The Washington Post
18:09 1215
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
18:19 1008
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой обновлено 17:41
17:41 4683
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
17:21 3251
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться