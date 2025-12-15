Опасные кружки из Китая: АПБА и Минздрав предупреждают

USD 1.7000
Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) и Министерство здравоохранения республики выступили с совместным предупреждением после обнаружения тяжелых металлов в стеклянных кружках, произведенных в Китае. Об этом говорится в пресс-релизе АПБА и Минздрава.

По информации, поступившей из Польши через Систему быстрого оповещения Европейского союза по продуктам питания и кормам (RASFF), в продукции компании Market Union Co. Ltd (Китайская Народная Республика) выявлены кадмий и свинец, представляющие потенциальную угрозу для здоровья.

Сообщается, что шесть единиц указанной продукции были поставлены в магазин Sinsay, расположенный в торговом центре Sevinc Mall в Азербайджане. При этом опасные кружки не поступали в Республиканский санитарно-карантинный центр Министерства здравоохранения и не проходили лабораторных исследований.

Гражданам, которые приобрели эти стеклянные кружки, рекомендуется предоставить их в Республиканский санитарно-карантинный центр Минздрава для проверки. Лабораторные исследования будут проводиться бесплатно, а в случае отсутствия опасных веществ продукция будет возвращена владельцам.

АПБА и Министерство здравоохранения подчеркивают, что ситуация находится под постоянным контролем и принимаются все необходимые меры для защиты здоровья потребителей.

Контакты для обращений:

Республиканский санитарно-карантинный центр Министерства здравоохранения

Телефон: 012-497-63-62

Адрес: ул. Гамидага Гусейнзаде, 39

