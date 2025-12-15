Аппарат омбудсмена помогает вернувшимся из Сирии адаптироваться

Сотрудники Аппарата омбудсмена Азербайджана продолжают проводить встречи с гражданами страны, недавно репатриированными из Сирии, с целью оценки соблюдения их прав и свобод, сообщает пресс-служба Аппарата.

Так, была проведена встреча с женщиной и тремя детьми, размещенными в соответствующем социальном учреждении Агентства социальных услуг.

В ходе беседы сотрудники Аппарата изучили состояние обеспечения прав репатриированных лиц. Руководство и персонал учреждения предоставили информацию о социальных услугах, оказываемых репатриантам.

В процессе обсуждения были выявлены трудности с оформлением документов, подтверждающих личность детей, обеспечением их права на образование, а также с восстановлением образовательного процесса для женщины. Репатриантам даны рекомендации по защите их прав и содействию интеграции в общество.