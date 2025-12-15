Спецпредставитель Трампа прибыл в Израиль на фоне обострения отношений

Глава правительства принял Баррака в своем кабинете в Иерусалиме. Во встрече, кроме Нетаньяху, участвовали глава МИД Гидеон Саар, и.о. главы Совета национальной безопасности Гиль Райх и военный секретарь премьера генерал-майор Роман Гофман, которому в 2026 году предстоит возглавить израильскую разведслужбу «Моссад».

Посол США в Турции и спецпредставитель американского президента по Сирии Том Баррак прибыл с официальным визитом в Израиль. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Также в беседе приняли участие посол США в Израиле Майк Хакаби и посол Израиля в Вашингтоне Иехиэль Лайтер. По итогам встречи официальных заявлений сделано не было.

На фоне визита Баррака портал Axios сообщил, что Вашингтон направил жесткое закрытое послание Нетаньяху после удара по Газе, в результате которого был убит высокопоставленный командир ХАМАС Раед Саад. Как заявили изданию два американских чиновника, в Белом доме отметили, что атака нарушила режим прекращения огня, достигнутый при посредничестве президента Дональда Трампа. По их словам, Израиль нанес удар без предварительного уведомления США, чем подорвал как само перемирие, так и доверие к Трампу как к его посреднику.

Израильская сторона утверждает, что действовала в ответ на нарушения со стороны ХАМАС, однако в Белом доме настаивают, что именно Израиль нарушил условия соглашения.