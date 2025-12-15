USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Спецпредставитель Трампа прибыл в Израиль на фоне обострения отношений

19:33 161

Посол США в Турции и спецпредставитель американского президента по Сирии Том Баррак прибыл с официальным визитом в Израиль. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Глава правительства принял Баррака в своем кабинете в Иерусалиме. Во встрече, кроме Нетаньяху, участвовали глава МИД Гидеон Саар, и.о. главы Совета национальной безопасности Гиль Райх и военный секретарь премьера генерал-майор Роман Гофман, которому в 2026 году предстоит возглавить израильскую разведслужбу «Моссад».

Также в беседе приняли участие посол США в Израиле Майк Хакаби и посол Израиля в Вашингтоне Иехиэль Лайтер. По итогам встречи официальных заявлений сделано не было.

На фоне визита Баррака портал Axios сообщил, что Вашингтон направил жесткое закрытое послание Нетаньяху после удара по Газе, в результате которого был убит высокопоставленный командир ХАМАС Раед Саад. Как заявили изданию два американских чиновника, в Белом доме отметили, что атака нарушила режим прекращения огня, достигнутый при посредничестве президента Дональда Трампа. По их словам, Израиль нанес удар без предварительного уведомления США, чем подорвал как само перемирие, так и доверие к Трампу как к его посреднику.

Израильская сторона утверждает, что действовала в ответ на нарушения со стороны ХАМАС, однако в Белом доме настаивают, что именно Израиль нарушил условия соглашения.

Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
19:23 506
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2790
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
19:44 309
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
18:34 1953
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова обновлено 19:51
19:51 2848
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии видео; обновлено 17:51
17:51 10079
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена все еще актуально
12:39 6615
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута The Washington Post
18:09 1219
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
18:19 1009
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой обновлено 17:41
17:41 4687
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
17:21 3257

