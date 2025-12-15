USD 1.7000
Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами ВСУ провела крупномасштабную операцию в районе порта Новороссийска, в ходе которой была поражена и выведена из строя подводная лодка ВМФ России. Об этом СБУ сообщила в Telegram.

«Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию и устроила морской «хлопок» в порту Новороссийска. Впервые в истории подводные дроны «Sub Sea Baby» взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО – Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя», – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на борту пораженной субмарины находились четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которые использовались российской стороной для ракетных ударов по территории Украины.

Операция была проведена силами 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ во взаимодействии с подразделениями Военно-морских сил Украины.

В СБУ указали, что стоимость подводных лодок подобного класса оценивается примерно в $400 млн. В то же время из-за действия международных санкций и ограниченного доступа России к технологиям строительство новой аналогичной субмарины может обойтись минимум в $500 млн. Подводные лодки типа «Варшавянка» известны также под неофициальным названием «Черная дыра» — из-за высокого уровня шумопоглощения и сложности их обнаружения сонарными системами.

Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
19:23 506
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 2791
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
19:44 312
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
18:34 1955
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова
Не дедлайн, а результат: секретарь уточнила уточнил заявление Умерова обновлено 19:51
19:51 2849
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии видео; обновлено 17:51
17:51 10080
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена все еще актуально
12:39 6615
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута
Киев и восток Украины в шаге от блэкаута The Washington Post
18:09 1219
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
Украинские дроны в третий раз за неделю атаковали российские платформы на Каспии
18:19 1010
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой
МВД и Генпрокуратура об убийстве Джафаровой обновлено 17:41
17:41 4688
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
Эрдоган о расстреле азербайджанцев советской армией
17:21 3258
