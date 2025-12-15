Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя

Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами ВСУ провела крупномасштабную операцию в районе порта Новороссийска, в ходе которой была поражена и выведена из строя подводная лодка ВМФ России. Об этом СБУ сообщила в Telegram.

«Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию и устроила морской «хлопок» в порту Новороссийска. Впервые в истории подводные дроны «Sub Sea Baby» взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО – Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя», – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на борту пораженной субмарины находились четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которые использовались российской стороной для ракетных ударов по территории Украины.

Операция была проведена силами 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ во взаимодействии с подразделениями Военно-морских сил Украины.

В СБУ указали, что стоимость подводных лодок подобного класса оценивается примерно в $400 млн. В то же время из-за действия международных санкций и ограниченного доступа России к технологиям строительство новой аналогичной субмарины может обойтись минимум в $500 млн. Подводные лодки типа «Варшавянка» известны также под неофициальным названием «Черная дыра» — из-за высокого уровня шумопоглощения и сложности их обнаружения сонарными системами.