USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Премьер Чехии мечтает о конце войны к годовщине конфликта

20:47 440

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил надежду, что участники мирных переговоров поставят себе цель завершить войну к годовщине начала российско-украинского конфликта. Об этом сообщает «Европейская правда».

Бабиш выразил надежду, что перемирие в войне будет достигнуто к Рождеству.

«Приближается Рождество, и было бы хорошо, если бы господа (Дональд) Трамп, (Эммануэль) Макрон, (Фридрих) Мерц, (Кир) Стармер, (Владимир) Зеленский, (Владимир) Путин договорились о перемирии и поставили себе цель, чтобы в эту печальную годовщину агрессии России против Украины 24 февраля эта война была закончена, а все стороны получили гарантии безопасности», – заявил чешский премьер по итогам первого заседания нового правительства.

Он подчеркнул, что участники конфликта должны сосредоточиться на переговорах о мире, а не только обсуждать продолжающуюся с 2022 года войну.

Бабиш также поддержал продолжение гуманитарной помощи Украине через ЕС.

Президент Чехии Петр Павел в понедельник утвердил состав нового кабинета премьер-министра Андрея Бабиша. 9 декабря Павел назначил Бабиша премьер-министром страны.

Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика
19:42 2425
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
15:40 4531
«Ошибки Минска не повторятся»: Мерц о гарантиях безопасности для Украины
«Ошибки Минска не повторятся»: Мерц о гарантиях безопасности для Украины
22:01 270
Зеленский о переговорах с командой Трампа: разные позиции по территориям
Зеленский о переговорах с командой Трампа: разные позиции по территориям обновлено 21:53
21:53 5286
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ видео; обновлено 20:17
20:17 4664
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
19:23 2471
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 3136
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
19:44 4609
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
18:34 3926
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии видео; обновлено 17:51
17:51 10692
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена все еще актуально
12:39 7408

ЭТО ВАЖНО

Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика
19:42 2425
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
15:40 4531
«Ошибки Минска не повторятся»: Мерц о гарантиях безопасности для Украины
«Ошибки Минска не повторятся»: Мерц о гарантиях безопасности для Украины
22:01 270
Зеленский о переговорах с командой Трампа: разные позиции по территориям
Зеленский о переговорах с командой Трампа: разные позиции по территориям обновлено 21:53
21:53 5286
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ видео; обновлено 20:17
20:17 4664
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
19:23 2471
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
13:49 3136
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
19:44 4609
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
18:34 3926
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии видео; обновлено 17:51
17:51 10692
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена все еще актуально
12:39 7408
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться