Премьер Чехии мечтает о конце войны к годовщине конфликта

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил надежду, что участники мирных переговоров поставят себе цель завершить войну к годовщине начала российско-украинского конфликта. Об этом сообщает «Европейская правда».

Бабиш выразил надежду, что перемирие в войне будет достигнуто к Рождеству.

«Приближается Рождество, и было бы хорошо, если бы господа (Дональд) Трамп, (Эммануэль) Макрон, (Фридрих) Мерц, (Кир) Стармер, (Владимир) Зеленский, (Владимир) Путин договорились о перемирии и поставили себе цель, чтобы в эту печальную годовщину агрессии России против Украины 24 февраля эта война была закончена, а все стороны получили гарантии безопасности», – заявил чешский премьер по итогам первого заседания нового правительства.

Он подчеркнул, что участники конфликта должны сосредоточиться на переговорах о мире, а не только обсуждать продолжающуюся с 2022 года войну.

Бабиш также поддержал продолжение гуманитарной помощи Украине через ЕС.

Президент Чехии Петр Павел в понедельник утвердил состав нового кабинета премьер-министра Андрея Бабиша. 9 декабря Павел назначил Бабиша премьер-министром страны.