Взрыв на заводе в Иране унес жизни девяти сотрудников

По меньшей мере девять человек погибли при взрыве, вызванном утечкой газа на предприятии, расположенном в иранской провинции Исфахан. Об этом сообщает агентство IRNA.

Генеральный директор по кризисному управлению в Исфахане Мансур Сишефорош сообщил, что в результате инцидента девять сотрудников завода погибли от отравления. «Попытки спасти их оказались безуспешными», – заявил он агентству.

По его словам, пожар вспыхнул на предприятии по производству электронного оборудования, расположенном в промышленном парке Долатабад в городе Бархур. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасательные подразделения.

Индустриальный парк Долатабад площадью 1700 гектаров, находящийся на севере Исфахана, является одной из крупнейших промышленных зон страны.