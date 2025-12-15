Американскому инвестбанку отказали в покупке активов «Лукойла»

Минфин США (OFAC) отклонил заявку американского инвестбанка Xtellus Partners о приобретении зарубежных активов российской компании «Лукойл». Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Xtellus 9 декабря предложил направить доходы от продажи зарубежных активов «Лукойла» на покрытие убытков американских акционеров компании, понесенных в ходе российско-украинской войны. Инвестбанк готов был организовать безденежную сделку, обменяв бумаги «Лукойла», принадлежащие американским инвесторам, на зарубежные активы Xtellus. Банк представляет интересы миллиардера Тодда Боэли, владельца футбольного клуба «Челси», и Allied Investment Partners из ОАЭ.

Среди зарубежных активов «Лукойла» – проекты по добыче нефти и газа на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Африке и Латинской Америке, НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах, АЗС в США, Финляндии, Румынии и Молдове, а также международный трейдинг. Их общая стоимость оценивается в $22 млрд.