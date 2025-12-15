USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Американскому инвестбанку отказали в покупке активов «Лукойла»

21:16 440

Минфин США (OFAC) отклонил заявку американского инвестбанка Xtellus Partners о приобретении зарубежных активов российской компании «Лукойл». Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Xtellus 9 декабря предложил направить доходы от продажи зарубежных активов «Лукойла» на покрытие убытков американских акционеров компании, понесенных в ходе российско-украинской войны. Инвестбанк готов был организовать безденежную сделку, обменяв бумаги «Лукойла», принадлежащие американским инвесторам, на зарубежные активы Xtellus. Банк представляет интересы миллиардера Тодда Боэли, владельца футбольного клуба «Челси», и Allied Investment Partners из ОАЭ.

Среди зарубежных активов «Лукойла» – проекты по добыче нефти и газа на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Африке и Латинской Америке, НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах, АЗС в США, Финляндии, Румынии и Молдове, а также международный трейдинг. Их общая стоимость оценивается в $22 млрд.

Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
19:42 2426
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
15:40 4534
«Ошибки Минска не повторятся»: Мерц о гарантиях безопасности для Украины
«Ошибки Минска не повторятся»: Мерц о гарантиях безопасности для Украины
22:01 275
Зеленский о переговорах с командой Трампа: разные позиции по территориям
Зеленский о переговорах с командой Трампа: разные позиции по территориям
21:53 5289
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ
20:17 4665
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
19:23 2473
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими
13:49 3136
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
19:44 4609
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
18:34 3929
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии
Зеленский после переговоров с американцами встретился с президентом Германии
17:51 10694
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
12:39 7410

