«Ошибки Минска не повторятся»: Мерц о гарантиях безопасности для Украины

Евросоюз и США договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности, схожих со статьей 5-й НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает УНИАН.

По его словам, союзники – Европа и США – больше не будут повторять «ошибки Минских соглашений».

«В случае нового нападения России Украина сможет защищать себя не только сама, но и при поддержке тех стран, которые возьмут на себя соответствующие обязательства», – заявил канцлер ФРГ.

Мерц также предложил России заключить перемирие на время рождественских праздников. По его словам, Москва сделает важный шаг, если прекратит обстрелы в ночь на 25 декабря.

«Возможно, у российских властей есть остатки человечности, и они оставят людей в покое на несколько дней. Это может стать началом мира», – отметил канцлер Германии.