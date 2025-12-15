Ирландия снова думает о НАТО

Ирландия вновь обсуждает возможное вступление в НАТО после нарушения ее воздушного пространства российскими беспилотниками. Об этом Euractiv сообщили источники в правительстве Ирландии.

По данным портала, российские беспилотники следили за самолетом президента Украины Владимира Зеленского во время его официального визита в Дублин в ноябре.

В настоящее время контроль над воздушным пространством и морскими рубежами Ирландии во многом осуществляется Великобританией – силами Королевского флота и Военно-воздушных сил. При этом через территориальные воды страны проходят десятки стратегически важных трансатлантических кабелей, а аэропорт Шеннон продолжает использоваться США и другими государствами НАТО в качестве ключевого логистического узла.