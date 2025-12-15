«Лукойл» обязали вернуть топливо аэропорту

Власти Молдовы обязали ООО LUKOIL-Moldova вернуть международному аэропорту Кишинева всю топливную инфраструктуру. Об этом сообщил премьер-министр республики Александр Мунтяну, передает «Интерфакс».

По его словам, Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения принял решение отказать в одобрении инвестиционной деятельности «дочки» российской компании на территории Молдовы.

«В связи с принятым решением совет обязал в течение 20 дней вернуть ситуацию к состоянию, существовавшему до 2005 года, когда инфраструктура топливного комплекса «Аэропорт» была передана компании LUKOIL-Moldova. Это решение стало следствием невыполнения компанией LUKOIL-Moldova ряда требований, установленных еще в мае 2024 года советом», – пояснил премьер.

Он уточнил, что компании были предъявлены три конкретных требования: отчуждение комплекса, расположенного в непосредственной близости от международного аэропорта Кишинева, с неоднократным продлением сроков выполнения; изменение корпоративной структуры с исключением компаний и структур, подпадающих под международные санкции; а также отчуждение нефтебазы, расположенной рядом с аэропортом.

«В результате все объекты подлежат передаче в государственную собственность, а Республика Молдова станет владельцем аэропортовой инфраструктуры. Данное решение принято с целью обеспечения бесперебойного снабжения авиационным топливом, а также для защиты национальной безопасности и объектов критической инфраструктуры», – подчеркнул глава правительства.