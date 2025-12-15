USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Лавров обвинил Запад в попытке разорвать каспийскую «пятерку»

15 декабря 2025, 23:34 683

Запад стремится разорвать сотрудничество каспийской «пятерки», чтобы навязывать в регионе собственные решения, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» Лавров обратил внимание на политику западных стран в отношении прикаспийских государств. Он охарактеризовал действия Запада как «абсолютно однозначное продолжение колониальной, неоколониальной политики, суть которой заключалась в том, что Запад всегда хотел жить за счет других». По мнению Лаврова, аналогичный подход прослеживается и в Каспийском регионе.

«Наблюдаем то же самое в Каспийском регионе, где сейчас Запад выстраивает свои планы, пытается разорвать каспийскую «пятерку», навязать решения, которые не будут пользоваться консенсусом прикаспийских государств», – полагает глава МИД РФ.

США и Украина подготовят «максимально сильный пакет»
США и Украина подготовят «максимально сильный пакет» обновлено 23:50
15 декабря 2025, 23:50 7096
Насколько низок для президента Америки такой поступок
Насколько низок для президента Америки такой поступок горячая тема
15 декабря 2025, 23:30 1277
Российские военные вошли в Гуляйполе
Российские военные вошли в Гуляйполе
15 декабря 2025, 23:27 1007
Турецкий истребитель сбил дрон над Черным морем
Турецкий истребитель сбил дрон над Черным морем
15 декабря 2025, 22:21 2820
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика
15 декабря 2025, 19:42 3414
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
15 декабря 2025, 15:40 5313
Добровольцы-иностранцы, мониторинг США и новые гарантии: что ЕС готовит для Украины
Добровольцы-иностранцы, мониторинг США и новые гарантии: что ЕС готовит для Украины обновлено 00:12
00:12 1325
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ видео; обновлено 20:17
15 декабря 2025, 20:17 5678
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
15 декабря 2025, 19:23 3527
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
15 декабря 2025, 13:49 3331
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
15 декабря 2025, 19:44 6417

ЭТО ВАЖНО

США и Украина подготовят «максимально сильный пакет»
США и Украина подготовят «максимально сильный пакет» обновлено 23:50
15 декабря 2025, 23:50 7096
Насколько низок для президента Америки такой поступок
Насколько низок для президента Америки такой поступок горячая тема
15 декабря 2025, 23:30 1277
Российские военные вошли в Гуляйполе
Российские военные вошли в Гуляйполе
15 декабря 2025, 23:27 1007
Турецкий истребитель сбил дрон над Черным морем
Турецкий истребитель сбил дрон над Черным морем
15 декабря 2025, 22:21 2820
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика
15 декабря 2025, 19:42 3414
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
15 декабря 2025, 15:40 5313
Добровольцы-иностранцы, мониторинг США и новые гарантии: что ЕС готовит для Украины
Добровольцы-иностранцы, мониторинг США и новые гарантии: что ЕС готовит для Украины обновлено 00:12
00:12 1325
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ видео; обновлено 20:17
15 декабря 2025, 20:17 5678
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
15 декабря 2025, 19:23 3527
Этот праздник: о победе немногих над многими
Этот праздник: о победе немногих над многими колонка посла Израиля
15 декабря 2025, 13:49 3331
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
Уникальная операция СБУ: российская подлодка с «Калибрами» выведена из строя
15 декабря 2025, 19:44 6417
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться