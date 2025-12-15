Лавров обвинил Запад в попытке разорвать каспийскую «пятерку»

Запад стремится разорвать сотрудничество каспийской «пятерки», чтобы навязывать в регионе собственные решения, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» Лавров обратил внимание на политику западных стран в отношении прикаспийских государств. Он охарактеризовал действия Запада как «абсолютно однозначное продолжение колониальной, неоколониальной политики, суть которой заключалась в том, что Запад всегда хотел жить за счет других». По мнению Лаврова, аналогичный подход прослеживается и в Каспийском регионе.

«Наблюдаем то же самое в Каспийском регионе, где сейчас Запад выстраивает свои планы, пытается разорвать каспийскую «пятерку», навязать решения, которые не будут пользоваться консенсусом прикаспийских государств», – полагает глава МИД РФ.