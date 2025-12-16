Маск впереди планеты всей

По данным издания, Маск сделал еще один крупный шаг к званию первого триллионера в мире. Ранее в этом месяце SpaceX, основанная им, оценила свою стоимость для инвесторов в $800 млрд – в августе оценка составляла $400 млрд, сообщили Forbes двое инвесторов компании. Это увеличило состояние Маска, владеющего примерно 42% акций SpaceX, на $168 млрд – до примерно $677 млрд по состоянию на 12:00 по восточному времени (21:00 по Баку).

Аналитическая группа Informa Connect Academy в 2024 году прогнозировала, что к 2027 году Маск может стать первым в истории долларовым триллионером, основываясь на среднем годовом росте его состояния на 110%. Бизнесмен впервые возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии Forbes в 2021 году, сместив с первой позиции основателя Amazon Джеффа Безоса. Тогда журнал оценивал его состояние в $271,3 млрд.

Примечательно, что в октябре Маск также стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $500 млрд.