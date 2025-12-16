Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает

Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины разрабатываются так, чтобы не допустить повторения войны. Об этом сообщает ТАСС.
Американскому лидеру в ходе пресс-конференции в Белом доме задали вопрос о том, зачем Киеву отказываться от территории при мерах безопасности, сопоставимых с гарантиями, предусмотренными статьей 5-й Североатлантического договора.
«Ну, смотрите — по правде говоря, они уже потеряли эту территорию. Я имею в виду, территория утрачена. Но что касается гарантий безопасности, мы работаем над этим вместе с Европой. Европа будет играть в этом большую роль», – заявил Трамп.
По его словам, США прорабатывают гарантии безопасности для исключения войны в перспективе. «Мы не хотим, чтобы война возобновилась», – добавил американский лидер.
При этом Трамп особо отметил, что каких-либо временных сроков по достижению договоренности о гарантиях безопасности для Украины нет.
*** 00:38
Американский президент Дональд Трамп заявил, что стороны приближаются к окончательному урегулированию российско-украинской войны. Трансляцию ведет C-Span.
«Я думаю, сейчас мы ближе, чем когда-либо (к завершению российско-украинской войны). Посмотрим, что можно сделать», – сказал Трамп в Белом доме.
Россия также хочет завершить конфликт, добавил американский президент.
«У меня был долгий разговор с президентом Зеленским. Также я поговорил с главами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов», – заявил Трамп. По словам американского президента, это были «длительные и продуктивные» переговоры.
Трамп отметил, что провел много бесед с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он указал, что недавно говорил с Путиным. «Да, я разговаривал (с ним)», – подчеркнул американский лидер, не приведя деталей разговора.
Президент США также пожаловался, что стороны меняют свои позиции в процессе переговоров.
Вместе с тем американский лидер указал, что встречи делегаций США, Европы и Украины в Берлине были «очень хорошими».