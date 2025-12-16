Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает

Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины разрабатываются так, чтобы не допустить повторения войны. Об этом сообщает ТАСС.

Американскому лидеру в ходе пресс-конференции в Белом доме задали вопрос о том, зачем Киеву отказываться от территории при мерах безопасности, сопоставимых с гарантиями, предусмотренными статьей 5-й Североатлантического договора.

«Ну, смотрите — по правде говоря, они уже потеряли эту территорию. Я имею в виду, территория утрачена. Но что касается гарантий безопасности, мы работаем над этим вместе с Европой. Европа будет играть в этом большую роль», – заявил Трамп.

По его словам, США прорабатывают гарантии безопасности для исключения войны в перспективе. «Мы не хотим, чтобы война возобновилась», – добавил американский лидер.

При этом Трамп особо отметил, что каких-либо временных сроков по достижению договоренности о гарантиях безопасности для Украины нет.