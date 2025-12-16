USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает

обновлено 01:34
01:34 994

Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины разрабатываются так, чтобы не допустить повторения войны. Об этом сообщает ТАСС.

Американскому лидеру в ходе пресс-конференции в Белом доме задали вопрос о том, зачем Киеву отказываться от территории при мерах безопасности, сопоставимых с гарантиями, предусмотренными статьей 5-й Североатлантического договора.

«Ну, смотрите — по правде говоря, они уже потеряли эту территорию. Я имею в виду, территория утрачена. Но что касается гарантий безопасности, мы работаем над этим вместе с Европой. Европа будет играть в этом большую роль», – заявил Трамп.

По его словам, США прорабатывают гарантии безопасности для исключения войны в перспективе. «Мы не хотим, чтобы война возобновилась», – добавил американский лидер.

При этом Трамп особо отметил, что каких-либо временных сроков по достижению договоренности о гарантиях безопасности для Украины нет.

*** 00:38

Американский президент Дональд Трамп заявил, что стороны приближаются к окончательному урегулированию российско-украинской войны. Трансляцию ведет C-Span.

«Я думаю, сейчас мы ближе, чем когда-либо (к завершению российско-украинской войны). Посмотрим, что можно сделать», – сказал Трамп в Белом доме.

Россия также хочет завершить конфликт, добавил американский президент. 

«У меня был долгий разговор с президентом Зеленским. Также я поговорил с главами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов», – заявил Трамп. По словам американского президента, это были «длительные и продуктивные» переговоры.

Трамп отметил, что провел много бесед с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он указал, что недавно говорил с Путиным. «Да, я разговаривал (с ним)», – подчеркнул американский лидер, не приведя деталей разговора.

Президент США также пожаловался, что стороны меняют свои позиции в процессе переговоров.

Вместе с тем американский лидер указал, что встречи делегаций США, Европы и Украины в Берлине были «очень хорошими».

Макрон бросает вызов Эрдогану
Макрон бросает вызов Эрдогану наш комментарий
02:15 229
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает обновлено 01:34
01:34 995
Гарантии как в НАТО: Вашингтон ищет выход из переговорного тупика
Гарантии как в НАТО: Вашингтон ищет выход из переговорного тупика обновлено 01:22
01:22 7913
Насколько низок для президента Америки такой поступок
Насколько низок для президента Америки такой поступок горячая тема
15 декабря 2025, 23:30 2572
Российские военные вошли в Гуляйполе
Российские военные вошли в Гуляйполе
15 декабря 2025, 23:27 1835
Турецкий истребитель сбил дрон над Черным морем
Турецкий истребитель сбил дрон над Черным морем
15 декабря 2025, 22:21 3740
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика
15 декабря 2025, 19:42 3807
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
15 декабря 2025, 15:40 5594
Добровольцы-иностранцы, мониторинг США и новые гарантии: что ЕС готовит для Украины
Добровольцы-иностранцы, мониторинг США и новые гарантии: что ЕС готовит для Украины обновлено 00:12
00:12 1853
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ видео; обновлено 20:17
15 декабря 2025, 20:17 6039
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
15 декабря 2025, 19:23 4046

ЭТО ВАЖНО

Макрон бросает вызов Эрдогану
Макрон бросает вызов Эрдогану наш комментарий
02:15 229
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает обновлено 01:34
01:34 995
Гарантии как в НАТО: Вашингтон ищет выход из переговорного тупика
Гарантии как в НАТО: Вашингтон ищет выход из переговорного тупика обновлено 01:22
01:22 7913
Насколько низок для президента Америки такой поступок
Насколько низок для президента Америки такой поступок горячая тема
15 декабря 2025, 23:30 2572
Российские военные вошли в Гуляйполе
Российские военные вошли в Гуляйполе
15 декабря 2025, 23:27 1835
Турецкий истребитель сбил дрон над Черным морем
Турецкий истребитель сбил дрон над Черным морем
15 декабря 2025, 22:21 3740
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика
15 декабря 2025, 19:42 3807
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
15 декабря 2025, 15:40 5594
Добровольцы-иностранцы, мониторинг США и новые гарантии: что ЕС готовит для Украины
Добровольцы-иностранцы, мониторинг США и новые гарантии: что ЕС готовит для Украины обновлено 00:12
00:12 1853
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ видео; обновлено 20:17
15 декабря 2025, 20:17 6039
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
15 декабря 2025, 19:23 4046
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться