Иран против «маршрута Трампа»

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в ходе встречи с послом Армении в исламской республике Григором Акопяном заявил, что «маршрут Трампа» (TRIPP) практически повторяет проект Зангезурского коридора, и подчеркнул, что Тегеран «решительно выступает против него», сообщает IRNA.

«Иран с самого начала выступал против коридора, поскольку отвергает любые изменения региональных границ и опасается угроз для своей безопасности», – заявил Велаяти.

По его словам, реализация данного проекта может привести к появлению НАТО к северу от Ирана, что «создаст серьезные риски для безопасности севера Ирана и юга России».

Велаяти также подчеркнул, что США имеют опыт проникновения в «чувствительные регионы» через проекты, представляемые как экономические инициативы, которые затем постепенно расширялись до военного и связанного с безопасностью присутствия.

Армянская дипмиссия отметила, что на встрече посол Акопян проинформировал советника верховного лидера Ирана о ситуации вокруг мирного процесса с Азербайджаном. Велаяти приветствовал усилия, направленные на укрепление региональной стабильности.

«Касаясь процесса разблокирования региональных путей сообщения, Акопян подчеркнул, что TRIPP будет реализован на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности, появятся широкие возможности для экономического развития региона», – говорится в сообщении.

Посол Армении отметил, что «Ереван высоко ценит позицию Тегерана и учитывает чувствительность этого вопроса для Ирана с точки зрения политики и безопасности».