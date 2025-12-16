Орбан в очередной раз пригрозил судом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о возможном обращении в суд ЕС в случае, если позиция Будапешта по использованию замороженных российских активов останется без внимания. Об этом он заявил в интервью порталу Patriota.

ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских активов, что позволяет обойти венгерское вето. Орбан назвал лишение его страны «права на сопротивление» незаконным.

«Поэтому, как только эти решения будут опубликованы в письменном виде, мы на следующее утро обратимся в суд ЕС и попытаемся добиться выполнения наших требований через его законные каналы», — заявил премьер.

При этом он отметил, что Будапешт не рассчитывает на благоприятный исход процесса, но «в любом случае сделает все необходимое».