«Крепкий человек»: Лукашенко о готовности принять Мадуро

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что, если бы лидер Венесуэлы Николас Мадуро пожелал приехать в Беларусь, то двери для него были бы открыты.

«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь – двери для него здесь открыты», – заявил Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV. Фрагмент интервью приводит близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого».

Он особо отметил, что об этом никогда не было речи и Мадуро не тот человек, который все бросит и убежит из Венесуэлы.

«Это крепкий человек. Это «чавист», это как (экс-президент Венесуэлы Уго) Чавес - он крепкий мужик. Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться», – отметил белорусский лидер.