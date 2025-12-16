USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

«Крепкий человек»: Лукашенко о готовности принять Мадуро

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что, если бы лидер Венесуэлы Николас Мадуро пожелал приехать в Беларусь, то двери для него были бы открыты.

«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь – двери для него здесь открыты», – заявил Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV. Фрагмент интервью приводит близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого».

Он особо отметил, что об этом никогда не было речи и Мадуро не тот человек, который все бросит и убежит из Венесуэлы.

«Это крепкий человек. Это «чавист», это как (экс-президент Венесуэлы Уго) Чавес - он крепкий мужик. Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться», – отметил белорусский лидер.

Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
15 декабря 2025, 18:34 5462
Макрон бросает вызов Эрдогану
Макрон бросает вызов Эрдогану наш комментарий
02:15 233
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает обновлено 01:34
01:34 995
Гарантии как в НАТО: Вашингтон ищет выход из переговорного тупика
Гарантии как в НАТО: Вашингтон ищет выход из переговорного тупика обновлено 01:22
01:22 7913
Насколько низок для президента Америки такой поступок
Насколько низок для президента Америки такой поступок горячая тема
15 декабря 2025, 23:30 2573
Российские военные вошли в Гуляйполе
Российские военные вошли в Гуляйполе
15 декабря 2025, 23:27 1835
Турецкий истребитель сбил дрон над Черным морем
Турецкий истребитель сбил дрон над Черным морем
15 декабря 2025, 22:21 3741
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика
15 декабря 2025, 19:42 3807
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
15 декабря 2025, 15:40 5595
Добровольцы-иностранцы, мониторинг США и новые гарантии: что ЕС готовит для Украины
Добровольцы-иностранцы, мониторинг США и новые гарантии: что ЕС готовит для Украины обновлено 00:12
00:12 1853
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ
Ночной удар по Астрахани: Украина заявила о поражении стратегического ГПЗ видео; обновлено 20:17
15 декабря 2025, 20:17 6040

