«Думаю, использовали ИИ»: Трамп подает в суд на Би-би-си

01:51 317

Президент США Дональд Трамп заявил, что подает в суд на британскую вещательную корпорацию Би-би-си в понедельник вечером или утром во вторник.

«Я подаю в суд на Би-би-си за то, что они приписали мне то, чего я не говорил... (подаю в суд) сегодня днем или завтра утром», – сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.

По словам американского президента, Би-би-си «заставила» его говорить вещи, которых он никогда не произносил. «Думаю, они использовали ИИ или что-то подобное», – указал Трамп.

«Многие спрашивали: «Когда вы подадите этот иск?» Даже медиа не могут в это поверить. Они действительно вложили в мои уста ужасные слова, связанные с 6 января, которые я не говорил... И они попались, потому что, как я понимаю, кто-то в Би-би-си сказал: «Это настолько плохо, что это нужно сообщить», – заявил американский лидер.

Ранее адвокаты Трампа заявляли, что сумма иска составит около $1 млрд.

Как сообщила 3 ноября газета The Daily Telegraph, в передаче Panorama, вышедшей в эфир в октябре 2024 года перед президентскими выборами в США, выступление Трампа было смонтировано так, что создавалось впечатление, будто он призывает захватить Конгресс. «Мы пойдем к Капитолию, и я буду с вами, и мы будем сражаться. Мы будем сражаться не на шутку, потому что, если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас больше не будет страны», – звучит в ролике программы Би-би-си.

На самом деле первая часть этой фразы относится к 15-й минуте речи и звучала так: «Мы пойдем к Капитолию, и мы поддержим наших смелых сенаторов и конгрессменов… Я знаю, что все, кто находится здесь, скоро пойдут к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично сделать так, чтобы их голос был услышан». Вторая часть – о необходимости «сражаться не на шутку» – была произнесена Трампом спустя 54 минуты.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила Би-би-си в распространении дезинформации.

После публикации The Daily Telegraph генеральный директор Би-би-си Тим Дэви и глава News Дебора Тернесс подали в отставку.

