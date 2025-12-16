Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль, как на ладони

Разработка и успешные испытания электрооптической системы ASELFLIR-600 стали очередным подтверждением того, что Турция последовательно и без лишнего шума избавляется от ключевых технологических уязвимостей своей оборонной промышленности. Формально речь идет о новой сенсорно-разведывательной платформе для БПЛА, однако в стратегическом измерении это событие имеет куда более широкий резонанс и, прежде всего, для оборонных систем Греции и Израиля. Платформа ASELFLIR-600, созданная компанией Aselsan, была интегрирована в испытательный полет тяжелого беспилотника Bayraktar Akıncı и, по сообщениям турецких источников, продемонстрировала способность получать изображения высокого разрешения на дистанциях до 200 километров. Даже если рассматривать эту цифру как предельную при оптимальных метеоусловиях, сам факт устойчивой работы на дальностях 140–150 километров означает качественный скачок в возможностях турецкой воздушной разведки.

Контекст здесь принципиален. После эмбарго на поставки электрооптических систем WESCAM, введенного Канадой после применения турецких беспилотников в ходе 44-дневной войны Азербайджана с Арменией, Анкара оказалась перед выбором: либо принять как данность внешнюю зависимость, либо в сжатые сроки создать собственную полноценную линейку оптико-электронных систем. Турция остановилась на втором варианте, и появление платформы ASELFLIR-600 стало логическим итогом этого курса. С технической точки зрения система представляет собой многофункциональный стабилизированный электрооптический модуль массой около 120 килограммов, предназначенный, прежде всего, для беспилотных платформ большой продолжительности полета, а также для тяжелых ударных вертолетов. В ее состав входят камеры HD Day TV, HD IR и SWIR, обеспечивающие работу в видимом, инфракрасном и коротковолновом инфракрасном диапазонах. Разрешение до 1920×1080 в дневном канале и 1280×1024 в инфракрасных режимах позволяет не просто фиксировать цели, но и проводить детальный анализ объектов, включая классификацию техники и инфраструктуры. А наличие лазерного целеуказателя с дальностью применения управляемых боеприпасов до 35 километров переводит систему из разряда чисто разведывательных в разведывательно-ударные. Однако ключевое значение имеет не столько тактико-технический набор, сколько связка ASELFLIR-600 с носителем. Bayraktar Akıncı — это не классический БПЛА среднего класса, а тяжелая беспилотная платформа с размахом крыльев более 20 метров, потолком порядка 12 километров и продолжительностью полета до 24 часов. В сочетании с высокой крейсерской высотой и дальнобойной оптикой это создает принципиально новые условия для разведки на театрах военных действий, насыщенных средствами противовоздушной обороны.

Именно здесь и возникают греческий и израильский векторы. При размещении беспилотника в воздушном пространстве Западной Анатолии, например, в районе Измира, дальность обзора системы теоретически позволяет вести наблюдение за значительной частью материковой Греции, включая район столичных Афин. Это не означает непрерывного мониторинга или непосредственной угрозы удара, но радикально расширяет разведывательные горизонты Анкары в Эгейском регионе. В этой связи можно считать показательной реакцию провластных турецких медиа. Газета Yeni Şafak, традиционно используемая как канал «полуофициальных сигналов», недвусмысленно намекнула на возможность наблюдения не только за Грецией, но и за Израилем. В качестве аргумента в соцсетях было приведено расстояние, отделяющее Дамаск от Хайфы - около 139 километров, что укладывается в заявленные параметры системы. Отдельного внимания заслуживает связка беспилотной разведки с космическим компонентом. За последние годы Турция существенно нарастила спутниковую группировку двойного назначения, что позволяет интегрировать данные БПЛА и орбитальных средств в единую систему разведки, наблюдения и целеуказания. В этом смысле ASELFLIR-600 - не автономный продукт, а элемент формирующейся многослойной разведывательной архитектуры.