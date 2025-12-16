USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль, как на ладони

наша корреспонденция
Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
02:30

Разработка и успешные испытания электрооптической системы ASELFLIR-600 стали очередным подтверждением того, что Турция последовательно и без лишнего шума избавляется от ключевых технологических уязвимостей своей оборонной промышленности.

Формально речь идет о новой сенсорно-разведывательной платформе для БПЛА, однако в стратегическом измерении это событие имеет куда более широкий резонанс и, прежде всего, для оборонных систем Греции и Израиля.

Платформа ASELFLIR-600, созданная компанией Aselsan, была интегрирована в испытательный полет тяжелого беспилотника Bayraktar Akıncı и, по сообщениям турецких источников, продемонстрировала способность получать изображения высокого разрешения на дистанциях до 200 километров. Даже если рассматривать эту цифру как предельную при оптимальных метеоусловиях, сам факт устойчивой работы на дальностях 140–150 километров означает качественный скачок в возможностях турецкой воздушной разведки.

Формально речь идет о новой сенсорно-разведывательной платформе для БПЛА, однако в стратегическом измерении это событие имеет куда более широкий резонанс и, прежде всего, для оборонных систем Греции и Израиля

Контекст здесь принципиален. После эмбарго на поставки электрооптических систем WESCAM, введенного Канадой после применения турецких беспилотников в ходе 44-дневной войны Азербайджана с Арменией, Анкара оказалась перед выбором: либо принять как данность внешнюю зависимость, либо в сжатые сроки создать собственную полноценную линейку оптико-электронных систем. Турция остановилась на втором варианте, и появление платформы ASELFLIR-600 стало логическим итогом этого курса.

С технической точки зрения система представляет собой многофункциональный стабилизированный электрооптический модуль массой около 120 килограммов, предназначенный, прежде всего, для беспилотных платформ большой продолжительности полета, а также для тяжелых ударных вертолетов. В ее состав входят камеры HD Day TV, HD IR и SWIR, обеспечивающие работу в видимом, инфракрасном и коротковолновом инфракрасном диапазонах. Разрешение до 1920×1080 в дневном канале и 1280×1024 в инфракрасных режимах позволяет не просто фиксировать цели, но и проводить детальный анализ объектов, включая классификацию техники и инфраструктуры. А наличие лазерного целеуказателя с дальностью применения управляемых боеприпасов до 35 километров переводит систему из разряда чисто разведывательных в разведывательно-ударные.

Однако ключевое значение имеет не столько тактико-технический набор, сколько связка ASELFLIR-600 с носителем. Bayraktar Akıncı — это не классический БПЛА среднего класса, а тяжелая беспилотная платформа с размахом крыльев более 20 метров, потолком порядка 12 километров и продолжительностью полета до 24 часов. В сочетании с высокой крейсерской высотой и дальнобойной оптикой это создает принципиально новые условия для разведки на театрах военных действий, насыщенных средствами противовоздушной обороны.

Однако ключевое значение имеет не столько тактико-технический набор, сколько связка ASELFLIR-600 с носителем. Bayraktar Akıncı — это не классический БПЛА среднего класса, а тяжелая беспилотная платформа с размахом крыльев более 20 метров, потолком порядка 12 километров и продолжительностью полета до 24 часов

Именно здесь и возникают греческий и израильский векторы. При размещении беспилотника в воздушном пространстве Западной Анатолии, например, в районе Измира, дальность обзора системы теоретически позволяет вести наблюдение за значительной частью материковой Греции, включая район столичных Афин. Это не означает непрерывного мониторинга или непосредственной угрозы удара, но радикально расширяет разведывательные горизонты Анкары в Эгейском регионе.

В этой связи можно считать показательной реакцию провластных турецких медиа. Газета Yeni Şafak, традиционно используемая как канал «полуофициальных сигналов», недвусмысленно намекнула на возможность наблюдения не только за Грецией, но и за Израилем. В качестве аргумента в соцсетях было приведено расстояние, отделяющее Дамаск от Хайфы - около 139 километров, что укладывается в заявленные параметры системы.

Отдельного внимания заслуживает связка беспилотной разведки с космическим компонентом. За последние годы Турция существенно нарастила спутниковую группировку двойного назначения, что позволяет интегрировать данные БПЛА и орбитальных средств в единую систему разведки, наблюдения и целеуказания. В этом смысле ASELFLIR-600 - не автономный продукт, а элемент формирующейся многослойной разведывательной архитектуры.

Халюк Гёргюнь

Заявление главы Управления оборонной промышленности Турции Халюка Гёргюня о «оборонной экосистеме, способной действовать без задержек и внешних указаний», следует рассматривать как политическое резюме происходящего. Речь идет о демонстрации стратегической автономии, позволяющей Турции разрабатывать, производить и внедрять критически важные военные технологии без внешних поставщиков.

Для Израиля и Греции это означает изменение параметров регионального баланса, пусть не в драматическом, но в накопительном режиме. Турция последовательно снижает технологический разрыв, особенно в сегменте беспилотных и разведывательных систем, где еще недавно сохранялась значительная зависимость Анкары от западных компонентов. И если раньше подобные заявления воспринимались, скорее, как политическая риторика, то теперь за ними стоит вполне осязаемая инженерная и промышленная база.

Прорыв турецкой воздушной разведки последовательно расширяет операционное пространство Турции, простирающееся от Восточного Средиземноморья до Ближнего Востока. И именно в этом, а не в цифрах дальности или разрешения, заключается реальное стратегическое значение этой платформы.

Турция подняла миллион беспилотников. Греция подняла тревогу главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 04:00 16711
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
12 декабря 2025, 15:17 6395
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает по страницам ежегодного рейтинга
10 декабря 2025, 18:20 6729
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
15 декабря 2025, 19:23 4163
Украина играет в русскую рулетку
Украина играет в русскую рулетку слово публицисту
15 декабря 2025, 22:04 3850
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
15 декабря 2025, 18:34 5699
Макрон бросает вызов Эрдогану
Макрон бросает вызов Эрдогану наш комментарий
02:15 1086
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает обновлено 01:34
01:34 1369
Гарантии как в НАТО: Вашингтон ищет выход из переговорного тупика
Гарантии как в НАТО: Вашингтон ищет выход из переговорного тупика обновлено 01:22
01:22 8135
Насколько низок для президента Америки такой поступок
Насколько низок для президента Америки такой поступок горячая тема
15 декабря 2025, 23:30 3045
Российские военные вошли в Гуляйполе
Российские военные вошли в Гуляйполе
15 декабря 2025, 23:27 2139
Турецкий истребитель сбил дрон над Черным морем
Турецкий истребитель сбил дрон над Черным морем
15 декабря 2025, 22:21 4102
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика
15 декабря 2025, 19:42 3980
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
Ильхам Алиев готовит большую амнистию
15 декабря 2025, 15:40 5725

