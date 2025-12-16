Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data

К 2030 году в Азербайджанской Республике должны функционировать как минимум два центра обработки больших данных, соответствующих мировым стандартам, а экономический эффект от применения искусственного интеллекта должен увеличиться в семь раз по сравнению с уровнем 2026 года. Эти ориентиры зафиксированы в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым «Стратегии развития цифровой экономики в Азербайджанской Республике на 2026–2029 годы». Следует сразу подчеркнуть: данный документ формирует рамочную основу для последующих, весьма быстрых по историческим меркам одного поколения изменений в функционировании социально-экономической системы страны. В горизонте ближайших 5-7 лет цифровые государственные услуги и нынешние формы цифровой экономики в Азербайджане могут стать практически неузнаваемыми.

На сегодняшний день цифровая экономика в Азербайджане, по сути, находится на стартовой стадии. Доля сектора информационно-коммуникационных технологий по итогам года составляет около 1,9 процента ВВП. По ряду оценок, объем ИТ-рынка Азербайджана достигает 1,420 миллиарда долларов США. При этом около 90 процентов населения пользуются интернетом, а до 80 процентов территории страны покрыто сетями четвертого поколения LTE. Эти факторы уже оказывают заметное влияние на развитие частного предпринимательства, в том числе, за счет переноса производства и торговли в онлайн-среду. Электронные торговые площадки формируют новые модели потребительского поведения, включая предварительные заказы и регулярный спрос. В январе-ноябре 2025 года оборот розничной электронной торговли в Азербайджане составил 220,2 миллиона манатов, что в реальном выражении на 83,8 процента превышает показатель аналогичного периода годом ранее. По сути, можно говорить о системном скачке. Регуляторные органы фиксируют эти изменения и адаптируют нормативную среду. Это наглядно проявляется, в частности, в сфере стандартизации. Из 249 новых государственных стандартов, принятых в текущем году Азербайджанским институтом стандартизации, 30 относятся к телекоммуникациям. По этому показателю сектор занял третье место после охраны труда (60 стандартов) и пищевых технологий и сельского хозяйства (48 стандартов), опередив нефтяную, химическую и текстильную промышленность.

Переход к новой архитектуре К 2027 году концепция цифрового развития предусматривает масштабные изменения в системе госуправления, рост доли цифровой экономики в валовом внутреннем продукте, укрепление кибербезопасности и формирование новых образовательных направлений. Архитектура цифрового правительства должна обеспечить управляемый поток данных между госструктурами, а также между государством и бизнесом. Межведомственный обмен информацией предполагается осуществлять через Информационную систему электронного правительства. Для этого устанавливаются единые правила и стандарты интеграции данных между операционными системами и платформами, а информационные ресурсы и базы данных государственного значения будут размещены в правительственном облаке. На этой основе формируется новая линейка цифровых услуг. Уже анонсировано создание Единой информационной системы коммунальных услуг, позволяющей предоставлять их гражданам посредством электронной платформы. Отдельным шагом стало подписание президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о создании единой информационной системы регулирования внешней торговли, объединяющей операции импорта, экспорта, транзита, транспорта и логистики. Фактически речь идет о внедрении «умной» системы управления грузопотоками. От реакции — к предиктивности Формируемый государственный массив данных становится ресурсом для анализа больших объемов информации, выявления закономерностей и построения прогнозных моделей. Такой подход позволяет всем участникам процессов получать актуальные данные в режиме реального времени, повышая точность решений и качество услуг.

В результате меняется сама логика управления. Государственные механизмы, традиционно работающие в режиме реакции на события, получают возможность перейти к предиктивной модели - когда решение формируется еще до возникновения проблемы. По своему историческому масштабу это скорее смена управленческой эпохи, нежели очередное технологическое обновление, подобное внедрению 13 лет назад системы «единого окна» в офисах ASAN xidmət. С учетом влияния цифровых технологий на экономику, социальную сферу, образование и безопасность, их реальный вклад может достигать 10-12 процентов ВВП. Однако, если говорить не о совокупном влиянии технологического прогресса, а о формировании новых отраслей цифровой экономики внутри страны, то текущее состояние можно охарактеризовать как предстартовое. Находясь с визитом в Словацкой Республике, президент Ильхам Алиев озвучил планы по созданию в Азербайджане инфраструктуры центров обработки данных с энергоснабжением за счет возобновляемых источников энергии. По словам президента, в течение ближайших 5 лет потенциал возобновляемой энергетики будет доведен до 8 гигаватт.