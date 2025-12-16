Матч жизни для «Сабаха» в Лиге чемпионов

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в Берлине на площадке «Убер Арены» начнется матч заключительного 6-го тура регулярного сезона баскетбольной Лиги чемпионов, в котором местная команда «Альба Берлин» примет азербайджанский «Сабах».

Для обеих команд предстоящая игра имеет важное значение, но если немцы точно продолжат борьбу в турнире, то чемпиону Азербайджана для выхода в следующую стадию нужно обязательно побеждать.

Перед 6-м туром в группе «B» «Альба Берлин» и французский «Элан Шалон» имеют по 9 очков. «Сабах» и чешский «Нимбурк» набрали по 6 очков, но у чехов преимущество по личным встречам.

Формат группового этапа в Лиге чемпионов таков, что победители восьми групп напрямую выходят в так называемый раунд 16-ти. А команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в плей-ин - стыковых матчах. «Сабаху» сегодня нужно победить в Берлине и надеяться на то, что «Элан Шалон» дома обыграет «Нимбурк».

Интриги добавляет и то, что немцы и французы ведут борьбу за 1-е место. Здесь при равенстве очков преимущество будет у команды из Берлина.

Дома «Сабах» проиграл «Альбе» со счетом 76:85. Единственную победу команда Римаса Куртинайтиса одержала в прошлом туре, одолев в Баку «Нимбурк» - 105:87.