Донбасс российским признавать не будем: что еще заявил Зеленский

Во время общения с украинскими СМИ президент Украины сказал, что позиция россиян «пока не изменилась»: «Вы знаете, что они хотят наш Донбасс. Позиция наша практическая, реальная, справедливая, мы на ней стоим, а мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, они предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркиваю, свободная экономическая зона – это не значит, что под руководством Российской Федерации».

Зеленский отметил, что вопрос территорий обсуждается, однако Украина не будет признавать часть Донбасса российской. «Это важные для меня черты любого формата Донбасса. Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем. Ту часть, которая временно оккупирована. Но тем не менее мы проговорим вопрос о территории. Вы знаете, что он один из ключевых. У нас пока что консенсуса нет», – сказал президент Украины.

Зеленский также отметил, что во время переговоров отдельно поднимался вопрос внутренне перемещенных лиц, которые потеряли жилье из-за войны. Он добавил, что речь идет о десятках миллиардов долларов, ориентировочно около 80 миллиардов. «Украина нуждается в соответствующих механизмах возмещения, чтобы украинцы хотели жить в Украине и имели для этого реальные возможности», – сказал президент Украины.

Еще, по его словам, был поднят вопрос поддержки семей погибших военных. «Мы все будем оплачивать. Это наш моральный долг. Даже без внешней поддержки мы это сделаем», – пообещал Зеленский.

При этом президент Украины прогнозирует, что, скорее всего, российский президент Владимир Путин не согласится принять наработанные изменения в «мирный план» США: «Если Путин будет отвергать все, будет турбулентность». «Американцы хотят быстрого завершения войны. Для нас важно качество. Если скорость и качество будут совпадать, мы обеими руками за», - заверил Зеленский.

Президент Украины также подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что Украина, США и Европа предварительно договорились о гарантиях безопасности для Украины, близких по смыслу к статье 5 Североатлантического договора: «Мы рассчитываем на пять документов, часть из них — о гарантиях безопасности. Юридически обязывающие, то есть голосование и утверждение Конгрессом США. Там, где существует «пятая статья», как в НАТО… Об этом есть договоренности, и это очень важно». «Я считаю, что мы очень близки к сильным гарантиям безопасности… теоретически видим на бумаге сегодня хорошие элементы, однако факты — это голосование в Конгрессе Соединенных Штатов Америки», — добавил Зеленский.

В статье 5 Североатлантического договора все страны НАТО обязуются воспринимать нападение на одну из них как нападение на всех и оказать жертве помощь в той или иной форме — не обязательно военную помощь — какую сочтут необходимой.

Один из американских чиновников сказал BBC, что президент Трамп верит, что сможет убедить Россию согласиться на гарантии Украине по примеру статьи 5 НАТО.

Зеленский рассказал журналистам, что в ближайшие два дня эксперты будут дорабатывать документы, о содержании которых стороны договорились в Берлине, затем переговорщики от США проведут консультации с россиянами, после — со своим президентом Дональдом Трампом. «После этого наши переговорные команды встретятся… в Соединенных Штатах Америки, в ближайшее время, думаю, может даже на выходных», — сообщил Зеленский. «Ну а дальше соответственно [результатам] этой встречи будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, по крайней мере, с президентом Соединенных Штатов», — добавил президент Украины.