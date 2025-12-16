Бывший первый вице-премьер Азербайджана объявлен в розыск

Отмечается, что А.Аббасов «на протяжении многих лет оставался вне ответственности благодаря покровительству Рамиза Мехтиева». Поскольку он находится за пределами Азербайджана и уклоняется от следствия, в отношении него объявлен розыск.

Аббас Аббасов с 1992 года занимал должность первого заместителя премьер-министра Азербайджана. В этот период он возглавлял несколько государственных комиссий. После освобождения от занимаемой должности в 2006 году стал проживать в России.

«За прошедшее время А. Аббасов осуществлял подрывную деятельность, направленную на захват и подчинение азербайджанских диаспорских структур в России различными незаконными способами. В 2012 году он стал основателем и руководителем скандальной организации, известной под названием «Союз миллиардеров» — Союза азербайджанских организаций России)... Рустам Ибрагимбеков, глава «Национального совета демократических сил» (НСДС), сформированного в Азербайджане в начале 2013 года в составе Али Керимли и его окружения, также был членом Координационного совета «Союза миллиардеров» под непосредственным руководством Аббаса Аббасова.

Согласно полученной информации, в соответствии с договоренностями между указанными лицами и организациями, денежные средства, переведенные в Азербайджан по различным каналам, а также аудио- и видеозаписи, касающиеся обещаний, данных участникам этих сделок и процессов, материалы о встречах, состоявшихся за рубежом, и планы по насильственному захвату конституционной государственной власти в Азербайджане были изъяты, приобщены к уголовному делу и будут широко обнародованы в ходе открытого судебного разбирательства», - говорится в заявлении.