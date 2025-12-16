USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Birmarket определил первого победителя автомобиля в рамках большой лотереи

10:07 298

В рамках масштабной лотереи Birmarket, в которой приняли участие десятки тысячи пользователей, был определен и официально награжден первый победитель автомобиля - Hyundai Sonata Hybrid.

Победителем стала Хейри Гасымова, которая совершала покупки для повседневных нужд через мобильное приложение Birmarket. За совершённые покупки ей автоматически начислялись лотерейные шансы, а победитель был определён случайным образом в ходе розыгрыша.

Во время церемонии вручения автомобиля победитель отметила, что процесс покупок на Birmarket очень удобен, а условия участия в лотерее - просты и понятны. По её словам, она даже не ожидала, что обычные повседневные покупки могут привести к такому крупному выигрышу.

Условия участия в лотерее Birmarket предельно просты:

за каждые 10 AZN покупки через мобильное приложение пользователь получает 1 шанс;

- пользователям, забирающим заказ из пункта выдачи, начисляется +10 дополнительных шансов;

- новым пользователям, совершающим первую покупку, также предоставляется +10 дополнительных шансов.

Таким образом, чем больше покупок - тем больше шансов на победу.

Отметим, что на маркетплейсе Birmarket пользователям доступен широкий ассортимент товаров, включая электронику, товары для красоты и дома.

Лотерея Birmarket продолжается, и в ближайшие недели будут объявлены победители других ценных призов. В рамках лотереи также будут разыграны квартира в Sea Breeze и ещё два автомобиля, победители которых станут известны в ближайшее время. Скачивайте мобильное приложение Birmarket, совершайте покупки, участвуйте в лотерее и не упустите шанс стать победителем следующих крупных призов.

Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 685
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4004
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика; все еще актуально
15 декабря 2025, 19:42 4652
Донбасс российским признавать не будем: что еще заявил Зеленский
Донбасс российским признавать не будем: что еще заявил Зеленский
08:34 2340
Матч жизни для «Сабаха» в Лиге чемпионов
Матч жизни для «Сабаха» в Лиге чемпионов Нужно победить в Берлине
05:03 2215
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони наша корреспонденция
02:30 6270
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
15 декабря 2025, 19:23 5129
Украина играет в русскую рулетку
Украина играет в русскую рулетку слово публицисту
15 декабря 2025, 22:04 5973
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
15 декабря 2025, 18:34 6789
Макрон бросает вызов Эрдогану
Макрон бросает вызов Эрдогану наш комментарий
02:15 4904
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает обновлено 01:34
01:34 3000

