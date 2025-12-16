Мадуро призвал американцев «связать руки воинственным безумцам»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в эфире национального телевидения обратился к гражданам США, призвав их «связать руки воинственным безумцам», желающим войны, чтобы якобы получить нефть.

Мадуро также заявил, что рассчитывает на совесть и серьезность взглядов американских профсоюзов, политических и религиозных лидеров, а также простых граждан США.

По словам венесуэльского президента, многие лидеры общественного мнения в США «осознают ценность мира в Америке и важность уважения к Венесуэле, которая уважает Соединенные Штаты, международное право и является мирной и пацифистской страной».