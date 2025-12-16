USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1237
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Мадуро призвал американцев «связать руки воинственным безумцам»

10:12 243

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в эфире национального телевидения обратился к гражданам США, призвав их «связать руки воинственным безумцам», желающим войны, чтобы якобы получить нефть.

Мадуро также заявил, что рассчитывает на совесть и серьезность взглядов американских профсоюзов, политических и религиозных лидеров, а также простых граждан США.

По словам венесуэльского президента, многие лидеры общественного мнения в США «осознают ценность мира в Америке и важность уважения к Венесуэле, которая уважает Соединенные Штаты, международное право и является мирной и пацифистской страной».

Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 687
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4004
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика; все еще актуально
15 декабря 2025, 19:42 4652
Донбасс российским признавать не будем: что еще заявил Зеленский
Донбасс российским признавать не будем: что еще заявил Зеленский
08:34 2340
Матч жизни для «Сабаха» в Лиге чемпионов
Матч жизни для «Сабаха» в Лиге чемпионов Нужно победить в Берлине
05:03 2217
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони наша корреспонденция
02:30 6271
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
15 декабря 2025, 19:23 5130
Украина играет в русскую рулетку
Украина играет в русскую рулетку слово публицисту
15 декабря 2025, 22:04 5974
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
15 декабря 2025, 18:34 6789
Макрон бросает вызов Эрдогану
Макрон бросает вызов Эрдогану наш комментарий
02:15 4905
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает обновлено 01:34
01:34 3000

