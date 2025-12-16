USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Глава МИД Ирана летит в Москву

10:17 205

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направился в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также для проведения встреч с другими должностными лицами, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале иранского посольства.

«…После консультаций президентов двух стран, состоявшихся на прошлой неделе в Ашхабаде, доктор Аракчи сегодня отправился в Москву для встречи с министром иностранных дел и другими официальными лицами этой страны», - отметил посол.

По словам Джалали, в настоящее время «повестка дня охватывает широкий круг политических вопросов и экономических проектов, а также ведется региональное и международное взаимодействие для продвижения общих целей и подходов, что призвано вывести отношения на новый уровень».

Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 690
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4005
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика; все еще актуально
15 декабря 2025, 19:42 4652
Донбасс российским признавать не будем: что еще заявил Зеленский
Донбасс российским признавать не будем: что еще заявил Зеленский
08:34 2342
Матч жизни для «Сабаха» в Лиге чемпионов
Матч жизни для «Сабаха» в Лиге чемпионов Нужно победить в Берлине
05:03 2218
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони наша корреспонденция
02:30 6273
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
15 декабря 2025, 19:23 5131
Украина играет в русскую рулетку
Украина играет в русскую рулетку слово публицисту
15 декабря 2025, 22:04 5974
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
15 декабря 2025, 18:34 6789
Макрон бросает вызов Эрдогану
Макрон бросает вызов Эрдогану наш комментарий
02:15 4906
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает обновлено 01:34
01:34 3001

