Глава МИД Ирана летит в Москву

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направился в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также для проведения встреч с другими должностными лицами, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале иранского посольства.

«…После консультаций президентов двух стран, состоявшихся на прошлой неделе в Ашхабаде, доктор Аракчи сегодня отправился в Москву для встречи с министром иностранных дел и другими официальными лицами этой страны», - отметил посол.

По словам Джалали, в настоящее время «повестка дня охватывает широкий круг политических вопросов и экономических проектов, а также ведется региональное и международное взаимодействие для продвижения общих целей и подходов, что призвано вывести отношения на новый уровень».