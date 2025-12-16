Визит делегации Коллегии адвокатов Азербайджана в Румынию

С 11 по 13 декабря этого года делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анаром Багировым совершила официальный визит в столицу Румынии, Бухарест, по приглашению Румынской коллегии адвокатов.

В первый день визита делегация посетила памятник Гейдару Алиеву, общенациональному лидеру, архитектору и основателю современного независимого Азербайджана, воздвигнутый в парке Тей в Бухаресте. К памятнику были возложены цветы, память великого лидера почтена с глубоким уважением.

В ходе визита делегация провела встречу в Министерстве юстиции Румынии. На встрече были подчеркнуты искренние и дружественные отношения между Азербайджаном и Румынией, состоялся широкий обмен мнениями о работе по дальнейшему расширению двусторонних отношений в правовой сфере и перспективах будущего сотрудничества.

Роксана Симона Момеу, государственный секретарь Министерства юстиции Румынии, представила подробную информацию о реформах и их практическом применении в судебной системе страны, рассказала о деятельности Румынской коллегии адвокатов и работе, проводимой в области совместного сотрудничества.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров поблагодарил принимающую сторону за теплый прием и приглашение, подчеркнул, что Румыния является одной из важных стран-партнеров Азербайджана. Председатель отметил, что развитие отношений между двумя странами в политической и экономической сферах создало прочную основу для правового сотрудничества. Председатель также подробно рассказал о работе правления за последние годы и реализованных проектах, отметив, что число юристов за последние годы в Азербайджане увеличилось более чем в три раза.

В ходе встречи также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во второй день визита делегация во главе с Анаром Багировым посетила посольство Азербайджана в Румынии. В ходе визита делегация встретилась с сотрудниками посольства и поинтересовалась условиями работы. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов тепло приветствовал делегацию, выразил удовлетворение встречей, отметил, что азербайджано-румынские отношения в последние годы динамично развиваются.

Анар Багиров выразил благодарность за приглашение и теплый прием, подчеркнув, что главной целью визита азербайджанской делегации в Румынию является развитие сотрудничества в сфере защиты интересов между двумя странами и расширение взаимного обмена опытом. В завершение Анар Багиров вручил представителям посольства памятные подарки: официальную эмблему Коллегии и искусно оформленный экземпляр Конституции.

Затем делегация приняла участие в ежегодной конференции Румынской коллегии адвокатов (РКА). Председатель РКА Траян Бричиу выступил со вступительной речью. Он тепло приветствовал азербайджанскую делегацию и заявил, что развитие сотрудничества между институтами двух стран имеет большое значение.

Выступая на ежегодной конференции, Анар Багиров выразил благодарность за высокий уровень гостеприимства и теплый прием. Председатель Коллегии адвокатов, обратив внимание на важность существующего сотрудничества между коллегиями адвокатов Азербайджана и Румынии, отметил, что подобные встречи играют важную роль в укреплении профессиональных связей между юристами двух стран. Анар Багиров выразил уверенность, что сотрудничество между институтами будет продолжаться в будущем в более систематическом, целенаправленном и широком формате.

На заседании в расширенном формате Анар Багиров представил информацию о судебно-правовых реформах, проведенных в Азербайджане в последние годы, о масштабной работе, проделанной в Коллегии адвокатов в рамках этих реформ, о важных нововведениях, достигнутых результатах. Председатель особо отметил значительное увеличение числа адвокатов, повышение престижа Коллегии адвокатов и приведение профессиональной деятельности в соответствие с более современными стандартами.

Анар Багиров также рассказал о прозрачных и объективных механизмах, применяемых в правилах приема в Коллегию адвокатов, расширении предоставляемых электронных услуг, работе по обеспечению финансовой независимости Коллегии, поддержке, оказываемой молодым адвокатам. Одновременно председатель подчеркнул важность участия юристов в программах непрерывного образования, рассказал о бесплатной и финансируемой государством юридической помощи, социальных проектах, мерах поддержки малоимущих граждан, укреплении материально-технической базы, деятельности центров юридической помощи и обучения и других учреждений.

Также в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями между участниками, были рассмотрены направления дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.