Россия хочет в Зангезурский коридор

Россия «готова обсудить» с Ереваном параметры инициативы так называемого «маршрута Трампа» и участие в нем российской стороны, сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

По словам Калугина, детали проекта США и Армении «необходимо изучить», Россия готова «обсудить возможное участие в инициативе и ее параметры».

Он заявил, что компания «Южно-Кавказская железная дорога» обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении, кроме того, через республику проходит российская железная дорога.

Отдельно Калугин указал, что «дорога пройдет через зону ответственности российских пограничников», и Армения является членом ЕАЭС. Он добавил, что Ереван и Вашингтон «не обойдутся без консультаций с Россией».