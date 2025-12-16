USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Россия хочет в Зангезурский коридор

Россия «готова обсудить» с Ереваном параметры инициативы так называемого «маршрута Трампа» и участие в нем российской стороны, сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

По словам Калугина, детали проекта США и Армении «необходимо изучить», Россия готова «обсудить возможное участие в инициативе и ее параметры».

Он заявил, что компания «Южно-Кавказская железная дорога» обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении, кроме того, через республику проходит российская железная дорога.

Отдельно Калугин указал, что «дорога пройдет через зону ответственности российских пограничников», и Армения является членом ЕАЭС. Он добавил, что Ереван и Вашингтон «не обойдутся без консультаций с Россией».

Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4007
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика; все еще актуально
15 декабря 2025, 19:42 4652
Донбасс российским признавать не будем: что еще заявил Зеленский
Донбасс российским признавать не будем: что еще заявил Зеленский
08:34 2342
Матч жизни для «Сабаха» в Лиге чемпионов
Матч жизни для «Сабаха» в Лиге чемпионов Нужно победить в Берлине
05:03 2218
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони наша корреспонденция
02:30 6278
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
15 декабря 2025, 19:23 5132
Украина играет в русскую рулетку
Украина играет в русскую рулетку слово публицисту
15 декабря 2025, 22:04 5977
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
15 декабря 2025, 18:34 6789
Макрон бросает вызов Эрдогану
Макрон бросает вызов Эрдогану наш комментарий
02:15 4909
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает обновлено 01:34
01:34 3002

