Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Задержаны иранские наркокурьеры

10:31

В результате операции, проведeнной сотрудниками отделения полиции Ярдымлинского района, задержаны граждане Ирана, организовавшие контрабанду наркотических средств на территорию Азербайджана.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 23-летнего Хаури Гадирпури и 26-летнего Сулеймана Хезри. При осмотре у них было обнаружено и изъято около 30 килограммов марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению других членов организованной преступной группы, а также их возможных связей на территории Азербайджана продолжаются.

Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 698
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4007
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика; все еще актуально
15 декабря 2025, 19:42 4652
Донбасс российским признавать не будем: что еще заявил Зеленский
Донбасс российским признавать не будем: что еще заявил Зеленский
08:34 2343
Матч жизни для «Сабаха» в Лиге чемпионов
Матч жизни для «Сабаха» в Лиге чемпионов Нужно победить в Берлине
05:03 2218
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони наша корреспонденция
02:30 6278
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
15 декабря 2025, 19:23 5132
Украина играет в русскую рулетку
Украина играет в русскую рулетку слово публицисту
15 декабря 2025, 22:04 5977
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
15 декабря 2025, 18:34 6790
Макрон бросает вызов Эрдогану
Макрон бросает вызов Эрдогану наш комментарий
02:15 4909
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает обновлено 01:34
01:34 3002

