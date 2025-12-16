Задержаны иранские наркокурьеры

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 23-летнего Хаури Гадирпури и 26-летнего Сулеймана Хезри. При осмотре у них было обнаружено и изъято около 30 килограммов марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению других членов организованной преступной группы, а также их возможных связей на территории Азербайджана продолжаются.