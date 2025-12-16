USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Дорожная полиция предупреждает...

10:41 212

Большинство ДТП в горных районах связано с превышением скорости и технической неподготовленностью транспорта. Oб этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП), адресованном водителям.

В ведомстве отметили, что основными причинами аварий в районах с горным рельефом являются несоответствие скорости дорожным и погодным условиям, технические неисправности транспортных средств, а также их непригодность или недостаточная оснащенность для передвижения в горной местности.

Также подчеркивается, что водители, направляющиеся в горные туристические и рекреационные зоны, нередко бывают неопытными или плохо знакомыми с маршрутом, не всегда правильно оценивают рельеф и выезжают в путь без должной подготовки. Эти факторы, как отмечают в ГУГДП, в ряде случаев приводят к серьезным дорожным происшествиям.

В дорожной полиции указали, что в последнее время подобные инциденты в горных зонах фиксируются все чаще, и напомнили о важности навыков управления транспортом на серпантинах и дорогах с крутыми подъемами и спусками. Водителей призвали проявлять повышенную осторожность, проверять техническое состояние автомобилей, использовать сезонные шины, учитывать метеоусловия и соответствие технических характеристик транспортного средства рельефу маршрута.

Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 700
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4007
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!
Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..! наша аналитика; все еще актуально
15 декабря 2025, 19:42 4653
Донбасс российским признавать не будем: что еще заявил Зеленский
Донбасс российским признавать не будем: что еще заявил Зеленский
08:34 2345
Матч жизни для «Сабаха» в Лиге чемпионов
Матч жизни для «Сабаха» в Лиге чемпионов Нужно победить в Берлине
05:03 2218
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони
Прорыв воздушной разведки Турции: Израиль как на ладони наша корреспонденция
02:30 6282
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы
Решающая битва за Армению. Брюссель против Москвы наш комментарий
15 декабря 2025, 19:23 5132
Украина играет в русскую рулетку
Украина играет в русскую рулетку слово публицисту
15 декабря 2025, 22:04 5977
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли
Турция депортирует Гюльтекин Гаджибейли НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
15 декабря 2025, 18:34 6790
Макрон бросает вызов Эрдогану
Макрон бросает вызов Эрдогану наш комментарий
02:15 4910
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает
Трамп о гарантиях для Украины: война не повторится, Европа помогает обновлено 01:34
01:34 3003

