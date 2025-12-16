Cотни сельских школ перейдут на дистант

У нас есть такие регионы, где расходы на одного ученика превышают стоимость обучения в частных школах в центре Баку. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

«Количество таких сельских школ — не 10, а сотни. Возможно, общество этого не видит и не ощущает. Но это государственные средства. Хотим мы этого или нет, эти средства имеют значение.

Наши малокомплектные школы вовсе не являются лучшими школами. В них существует серьезная проблема качества. Если в классе учатся 3 ребенка, как можно выстроить с ними полноценный педагогический процесс? Классы с нормальным количеством учеников гораздо эффективнее, чем классы из 3–4 человек.

Есть школы, где численность персонала в два раза превышает количество учеников.

Начиная со следующего сентября, в наших планах — переход школ с малым числом учащихся на дистанционное обучение. Мы рассматриваем это с точки зрения удобства для детей. Считаем, что такая модель возможна и будет реализована. Этот вопрос находится на повестке дня, и со следующего учебного года будет запущен пилотный проект», — отметил министр.