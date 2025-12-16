Холодный расчет США

Американцы не заинтересованы в конфискации Европой замороженных активов России по той причине, что хотят получить доступ к части этих денег, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Американцы говорят: оставьте эти российские активы в покое, потому что трудно сесть с Путиным и сказать: «Давайте найдем компромисс, но мы берем ваши деньги». Это аргумент американцев, чтобы быть очень осторожными здесь и не доводить дело до края краха. «Американцы были бы заинтересованы в использовании этих ресурсов по-другому, и я считаю, что они также использовали бы некоторые из них сами, возможно, в консультации с Россией. Здесь иногда оказывается, что американцы все еще имеют деловой подход к этому вопросу... Трудно говорить о единой европейской и американской позиции здесь», — считает Туск.

*** 11:20 Премьер-министр Польши Дональд Туск, который участвовал в саммите в Берлине по вопросам мира в Украине, заявил, что в случае, если Россия снова нападет на Украину, США дадут военный ответ.

Туск заявил, что впервые услышал от американских переговорщиков, что США «обязуются предоставить Украине гарантии безопасности таким образом, что у россиян не будет сомнений, что (в случае нарушения перемирия) реакция США будет военной». По его словам, спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф «был здесь однозначным». «Это факт, что впервые стало так ясно, что американцы, европейцы и Украина стоят на одной стороне», – сказал премьер Польши. Глава польского правительства также подчеркнул, что единственный реальный шанс убедить Россию принять участие в серьезных переговорах о прекращении войны или «по крайней мере о прекращении огня» – это объединение всего Запада. «Нам необходимо вместе с американцами и украинцами оставаться союзниками, чтобы россияне и Путин увидели, что невозможно вбить клин между этими тремя сторонами», – сказал он. Также Туск отметил, что вопрос возможных территориальных уступок остается открытым и очень сложным, что требует серьезного обдумывания со стороны Украины. Поэтому он подчеркнул, что Польша не будет оказывать давления в этом вопросе и что решение может основываться только на оценке и расчетах украинцев. «Наша задача – поддержать их в этих переговорах, чтобы не было и речи о каком-либо триумфе России в этом противостоянии. Но это все еще очень сложная задача», – добавил Туск.

*** 10:53 Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал прогноз о прекращении огня в Украине до Рождества, отметив, что это, скорее всего, маловероятно. Об этом он сказал в интервью на портале Onet.