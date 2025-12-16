Депутат призвал простить арестованных журналистов

Инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева об амнистии должна быть применена и к находящимся под стражей журналистам, заявил депутат Агиль Аббас на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

«Это очень важный акт, который обрадует людей перед Новым годом. Я желаю, чтобы он распространился и на журналистов. Да, они виновны, совершили преступления, но некоторые преступления можно простить. Пользуясь случаем, поздравляю заключенных, которые выйдут на свободу. Пусть они больше не возвращаются туда и не совершают преступлений. А нашему президенту честь и хвала, желаю ему долгих лет жизни», - сказал депутат.

Согласно проекту закона об амнистии, от наказания или уголовной ответственности будут освобождены лица, участвовавшие в боевых действиях, проводившихся для защиты суверенитета и территориальной целостности АР, включая Отечественную войну и антитеррористическую операцию, проведенную 19-20 сентября 2023 года, а также близкие родственники лиц, погибших или пропавших без вести в ходе этих операций, лица, получившие инвалидность в результате военной провокации Армении против гражданского населения, а также женщины, лица, достигшие 60 лет, несовершеннолетние на момент совершения преступления и другие лица.

Кроме того, согласно проекту, ряд лиц, приговоренных к лишению свободы за преступления, не представляющие серьезной общественной опасности или являющиеся менее тяжкими, а также за преступления, совершенные по неосторожности, будут освобождены из тюрьмы или будет сокращена неотбытая часть их сроков наказания.

Ожидается, что представленный президентом Азербайджана в Милли Меджлис закон об амнистии станет крупнейшим по числу лиц, на которых он будет распространяться, включая количество освобожденных из тюрьмы осужденных.

Закон об амнистии затронет в общей сложности более 20 тысяч человек.

Прогнозируется, что из тюрьмы будут освобождены более 5 тысяч осужденных, сроки заключения более 3 тысяч человек будут смягчены, более 7 тысяч осужденных будут освобождены из тюрьмы, около 4 тысяч осужденных будут освобождены от других наказаний, не связанных с лишением свободы или условными сроками, а также более тысячи человек будут освобождены от уголовной ответственности.