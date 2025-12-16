USD 1.7000
Америка бьет по «нарколодкам»: восемь погибших

11:34 540

В восточной части Тихого океана при ударах США по трем лодкам, принадлежащим, предположительно, наркоторговцам, погибли восемь человек, сообщило во вторник, 16 декабря, Южное командование Вооруженных сил США.

Разведданные подтвердили, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика и были задействованы в незаконной торговле, говорится в сообщении, выложенном в соцсети Х.

По утверждению командования, в ходе операции были ликвидированы «восемь наркотеррористов». Три человека находились на первом судне, два - на втором и еще три - на третьем.

С сентября американские вооруженные силы регулярно атакуют суда предполагаемых наркокурьеров в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. По данным военных, в результате этих операций погибли уже более 90 человек. Правозащитники и критики таких действий называют удары внесудебными казнями и указывают на возможные нарушения международного права.

Соединенные Штаты обвиняют Венесуэлу в активном содействии поставкам наркотиков на территорию США и считают, что это создает угрозу безопасности страны и ее граждан. В Каракасе эти обвинения отвергают. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь заявляет, что Вашингтон вынашивает планы по его свержению.

Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
13:17 147
Группа раввинов из США прибыла в Баку
Группа раввинов из США прибыла в Баку «Мы чувствовали себя как дома...»
13:12 235
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
12:18 630
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
12:17 988
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
12:08 901
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
12:06 1444
Депутат призвал простить арестованных журналистов
Депутат призвал простить арестованных журналистов
11:32 1545
Если Россия нападет, США дадут отпор...
Если Россия нападет, США дадут отпор... Заявил премьер Польши
11:20 1657
Быстрого завершения войны не будет
Быстрого завершения войны не будет пишет The Telegraph
11:04 1318
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 3108
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4974
