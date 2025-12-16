Америка бьет по «нарколодкам»: восемь погибших

В восточной части Тихого океана при ударах США по трем лодкам, принадлежащим, предположительно, наркоторговцам, погибли восемь человек, сообщило во вторник, 16 декабря, Южное командование Вооруженных сил США.

Разведданные подтвердили, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика и были задействованы в незаконной торговле, говорится в сообщении, выложенном в соцсети Х.

По утверждению командования, в ходе операции были ликвидированы «восемь наркотеррористов». Три человека находились на первом судне, два - на втором и еще три - на третьем.

С сентября американские вооруженные силы регулярно атакуют суда предполагаемых наркокурьеров в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. По данным военных, в результате этих операций погибли уже более 90 человек. Правозащитники и критики таких действий называют удары внесудебными казнями и указывают на возможные нарушения международного права.

Соединенные Штаты обвиняют Венесуэлу в активном содействии поставкам наркотиков на территорию США и считают, что это создает угрозу безопасности страны и ее граждан. В Каракасе эти обвинения отвергают. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь заявляет, что Вашингтон вынашивает планы по его свержению.