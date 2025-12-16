В подмосковной школе подросток с ножом убил ребенка и ранил нескольких

Подростка, совершившего нападение на элитную Успенскую школу в Одинцовском районе Подмосковья, зовут Тимофей К., он учится в 9-м классе, ему 15 лет, передает близкий к российским силовикам телеграм-канал «112».

Во вторник подросток пришел в школу в маске и футболке с надписью No lives matter («Ничьи жизни не важны), распылил газовый баллончик, ранил охранника и несколько учеников, убив одного из них, сфотографировался с телом жертвы, после чего забаррикадировался в кабинете с заложником. Школу эвакуировали, на место прибыл спецназ. Нападавшего задержали, заложник не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство (105 УК РФ).

Девятиклассник снимал нападение на телефон и выкладывал в личный телеграм-канал, пишет Mash. На видео он подходит к группе учеников и спрашивает их: «Кто вы по национальности?» Школьник был приверженцем «деструктивного молодежного течения», заявили в МВД России. СМИ публикуют фото его каски с националистическими лозунгами.

По данным МВД РФ, погибшему 10 лет. Всего ранены три человека, сообщает источник Msk1. Их доставили в центр имени Рошаля. Более 100 школьников разместили в соседнем спорткомплексе после эвакуации. Прокуратура проводит оценку действий должностных лиц при ЧП.

Это второе нападение на школу в России за сутки. 15 декабря в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ученик ранил ножом 29-летнюю учительницу, а затем попытался покончить с собой. В главке сообщили, что попытку суицида предотвратили сотрудники полиции. Учительницу госпитализировали с тремя ранениями в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.