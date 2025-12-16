USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

В подмосковной школе подросток с ножом убил ребенка и ранил нескольких

обновлено 12:50
12:50 1487

Подростка, совершившего нападение на элитную Успенскую школу в Одинцовском районе Подмосковья, зовут Тимофей К., он учится в 9-м классе, ему 15 лет, передает близкий к российским силовикам телеграм-канал «112».

Во вторник подросток пришел в школу в маске и футболке с надписью No lives matter («Ничьи жизни не важны), распылил газовый баллончик, ранил охранника и несколько учеников, убив одного из них, сфотографировался с телом жертвы, после чего забаррикадировался в кабинете с заложником. Школу эвакуировали, на место прибыл спецназ. Нападавшего задержали, заложник не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство (105 УК РФ).

Девятиклассник снимал нападение на телефон и выкладывал в личный телеграм-канал, пишет Mash. На видео он подходит к группе учеников и спрашивает их: «Кто вы по национальности?» Школьник был приверженцем «деструктивного молодежного течения», заявили в МВД России. СМИ публикуют фото его каски с националистическими лозунгами.

По данным МВД РФ, погибшему 10 лет. Всего ранены три человека, сообщает источник Msk1. Их доставили в центр имени Рошаля. Более 100 школьников разместили в соседнем спорткомплексе после эвакуации. Прокуратура проводит оценку действий должностных лиц при ЧП.

Это второе нападение на школу в России за сутки. 15 декабря в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ученик ранил ножом 29-летнюю учительницу, а затем попытался покончить с собой. В главке сообщили, что попытку суицида предотвратили сотрудники полиции. Учительницу госпитализировали с тремя ранениями в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

* * * 11:35

В России в общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа ученик с ножом ранил троих человек, сообщают российские СМИ.

По информации РИА Новости, учеников эвакуировали. Мотивы нападавшего и другие подробности пока не известны.

Telegram-канал Baza пишет, что один ребенок погиб, еще двое ранены. По данным 112, погиб охранник. «Нападавший закрылся в кабинете. Правоохранители ведут с ним переговоры», — указано в посте телеграм-канала.

Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
13:17 148
Группа раввинов из США прибыла в Баку
Группа раввинов из США прибыла в Баку «Мы чувствовали себя как дома...»
13:12 239
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
12:18 630
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
12:17 989
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
12:08 902
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
12:06 1446
Депутат призвал простить арестованных журналистов
Депутат призвал простить арестованных журналистов
11:32 1546
Если Россия нападет, США дадут отпор...
Если Россия нападет, США дадут отпор... Заявил премьер Польши
11:20 1657
Быстрого завершения войны не будет
Быстрого завершения войны не будет пишет The Telegraph
11:04 1318
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 3109
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4975

