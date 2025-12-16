Подростки собирались взорвать «Дружбу»

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) сообщила о задержании в Липецкой области четырех подростков, которые готовили подрыв на наземном участке нефтепровода «Транснефть-Дружба», пишут российские СМИ со ссылкой на ведомство.
«Пресечена противоправная деятельность четырех несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, планировавших с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) совершить диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода «Транснефть – Дружба» в Лебедянском районе Липецкой области», - сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
«Дружба» — это система магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Один из крупнейших трубопроводов в мире, его общая длина составляет 8,9 тыс. км, из них 3,9 тыс. — по территории России. Общая мощность — 1,2-1,4 млн баррелей в сутки.