Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Подростки собирались взорвать «Дружбу»

11:47 1063

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) сообщила о задержании в Липецкой области четырех подростков, которые готовили подрыв на наземном участке нефтепровода «Транснефть-Дружба», пишут российские СМИ со ссылкой на ведомство.

«Пресечена противоправная деятельность четырех несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, планировавших с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ) совершить диверсию на наземном участке магистрального нефтепродуктопровода «Транснефть – Дружба» в Лебедянском районе Липецкой области», - сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

«Дружба» — это система магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы. Один из крупнейших трубопроводов в мире, его общая длина составляет 8,9 тыс. км, из них 3,9 тыс. — по территории России. Общая мощность — 1,2-1,4 млн баррелей в сутки.

Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
13:17 153
Группа раввинов из США прибыла в Баку
Группа раввинов из США прибыла в Баку «Мы чувствовали себя как дома...»
13:12 240
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
12:18 631
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
12:17 990
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
12:08 903
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
12:06 1446
Депутат призвал простить арестованных журналистов
Депутат призвал простить арестованных журналистов
11:32 1548
Если Россия нападет, США дадут отпор...
Если Россия нападет, США дадут отпор... Заявил премьер Польши
11:20 1657
Быстрого завершения войны не будет
Быстрого завершения войны не будет пишет The Telegraph
11:04 1319
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 3110
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4975

