USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Немецкий автопром пробуксовывает

12:03 638

Операционная прибыль немецких автопроизводителей снизилась до уровня финансового кризиса 2009 года. Улучшения ситуации в 2026 году не ожидается. Очевидно, что роль Германии в мировом автомобилестроении становится все менее значимой, пишет DW.

Продажи и выручка Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz в третьем квартале 2025 года остались относительно стабильными по сравнению с тем же периодом 2024 года. Однако их операционная прибыль рухнула почти на 76%, до примерно 1,7 млрд евро. Это самый низкий показатель с третьего квартала 2009 года, свидетельствует анализ немецкой аудиторско-консалтинговой компании EY, опубликованный в понедельник, 15 декабря.

По его оценке, нынешнее давление на немецких автопроизводителей сравнимо с кризисом 2008-2009 годов. Ни одна другая крупная автомобилестроительная страна не показала столь слабых результатов, как Германия. Для сравнения: у японских автопроизводителей за тот же период операционная прибыль снизилась примерно на 29%, у компаний из США и Китая - примерно на 14%.

Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
13:17 154
Группа раввинов из США прибыла в Баку
Группа раввинов из США прибыла в Баку «Мы чувствовали себя как дома...»
13:12 241
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
12:18 631
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
12:17 991
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
12:08 905
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
12:06 1447
Депутат призвал простить арестованных журналистов
Депутат призвал простить арестованных журналистов
11:32 1548
Если Россия нападет, США дадут отпор...
Если Россия нападет, США дадут отпор... Заявил премьер Польши
11:20 1657
Быстрого завершения войны не будет
Быстрого завершения войны не будет пишет The Telegraph
11:04 1319
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 3111
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4975

ЭТО ВАЖНО

Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
13:17 154
Группа раввинов из США прибыла в Баку
Группа раввинов из США прибыла в Баку «Мы чувствовали себя как дома...»
13:12 241
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
12:18 631
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
12:17 991
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
12:08 905
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
12:06 1447
Депутат призвал простить арестованных журналистов
Депутат призвал простить арестованных журналистов
11:32 1548
Если Россия нападет, США дадут отпор...
Если Россия нападет, США дадут отпор... Заявил премьер Польши
11:20 1657
Быстрого завершения войны не будет
Быстрого завершения войны не будет пишет The Telegraph
11:04 1319
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 3111
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4975
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться