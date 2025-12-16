Немецкий автопром пробуксовывает

Операционная прибыль немецких автопроизводителей снизилась до уровня финансового кризиса 2009 года. Улучшения ситуации в 2026 году не ожидается. Очевидно, что роль Германии в мировом автомобилестроении становится все менее значимой, пишет DW.

Продажи и выручка Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz в третьем квартале 2025 года остались относительно стабильными по сравнению с тем же периодом 2024 года. Однако их операционная прибыль рухнула почти на 76%, до примерно 1,7 млрд евро. Это самый низкий показатель с третьего квартала 2009 года, свидетельствует анализ немецкой аудиторско-консалтинговой компании EY, опубликованный в понедельник, 15 декабря.

По его оценке, нынешнее давление на немецких автопроизводителей сравнимо с кризисом 2008-2009 годов. Ни одна другая крупная автомобилестроительная страна не показала столь слабых результатов, как Германия. Для сравнения: у японских автопроизводителей за тот же период операционная прибыль снизилась примерно на 29%, у компаний из США и Китая - примерно на 14%.