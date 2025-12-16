Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег

Согласно таможенным декларациям, в январе–ноябре 2025 года Азербайджан экспортировал 22 млн 132 тыс. 445,56 тонны нефти, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, стоимость экспортированной нефти составила 11 млрд 514 млн 966,53 тыс. долларов США, что на 13,4% меньше показателя за 11 месяцев прошлого года. Доля нефти в общем объеме экспорта Азербайджана за отчетный период достигла 49,21%.

В указанный период азербайджанская нефть была экспортирована в 22 страны. Крупнейшим направлением экспорта вновь стала Италия — туда было поставлено 12 670 719,72 тонны нефти на сумму 6 млрд 524 млн 604,65 тыс. долларов США, что обеспечило стране первое место среди импортеров азербайджанской нефти.

Второе место заняла Чехия, куда было экспортировано 1 405 059,25 тонны нефти на сумму 742 млн 159,08 тыс. долларов США. Третьей в списке стала Хорватия — 1 255 021,16 тонны на сумму 666 млн 587,01 тыс. долларов США.

Одновременно за январь–ноябрь 2025 года Азербайджан экспортировал 22 млрд 804 млн 183,89 тыс. кубометров природного газа, что на 3,05% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом стоимость экспортированного газа составила 8 млрд 117 млн 484,65 тыс. долларов США, что на 6,7% больше по сравнению с 11 месяцами 2024 года. Доля природного газа в общем экспорте страны достигла 34,69%.

Как сообщалось ранее, за январь–ноябрь 2025 года объем внешнеторговых операций Азербайджана составил 44 млрд 589 млн долларов США. Из этой суммы 23 млрд 401 млн долларов пришлись на экспорт (снижение на 3,85%), а 21 млрд 188 млн долларов — на импорт (рост на 12,9%).