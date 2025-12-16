Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина

Россия – не просто сосед Южного Кавказа, Россия сама – «кавказская держава», заявил в интервью российским СМИ директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

«С народами по южную сторону хребта нас объединяют вековая дружба, славные страницы общей истории, цивилизационная близость, миллионы семейных, родственных уз. На протяжении длительного времени мы жили в составе единого государства.

В свое время сближение с Россией позволило народам региона сохранить свою идентичность. Становление государственных основ южнокавказских республик происходило в период СССР. Совершенно убежден в том, что наши уникальные отношения неподвластны времени и внешнему давлению.

Происходящее в регионе всегда непосредственно затрагивало Россию, наши интересы в сфере внешней и внутренней безопасности, экономики. И именно поэтому сегодня западники в рамках начатой ими «игры без правил» активизировали свои деструктивные усилия. Они пытаются разворошить Южный Кавказ, вбить клинья в отношения государств региона с Россией, рассорить нас.

Это политика разделения, а не созидания. Ведь для многих стран Запада Южный Кавказ – не более чем потенциальная «болевая точка» России. Главное – навредить нашей стране, причем ценой чужих интересов, вовлечь еще один регион в антироссийские замыслы.

Из последних примеров: высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Армению, благополучие которой зиждется на сотрудничестве с Россией и членстве в ЕАЭС, присоединиться к антироссийской санкционной коалиции. То есть еврочиновница буквально представила явку с повинной, разоблачающую агрессивную разделительную повестку Брюсселя.

Однако подавляющее большинство стран региона демонстрируют в этом отношении политическую прозорливость, ставя во главу угла собственные, хорошо осознаваемые ими интересы.

Продвигаем на Южном Кавказе принцип «региональным проблемам – региональные решения». Именно вокруг этой формулы выстроена работа Платформы регионального сотрудничества «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия «плюс» Россия, Иран, Турция). Такая концепция, предложенная азербайджанскими партнерами, была одобрена, в частности, на заседании глав внешнеполитических ведомств «3+3» в Тегеране в октябре 2023 года.

У данного формата значительный потенциал. Состоялись три заседания платформы. В итоговом коммюнике последней встречи министров в Стамбуле в октябре 2024 года отмечена конструктивная роль регионального взаимодействия в деле укрепления доверия, процветания и сотрудничества, что создает возможности для развития хозяйства и торговли посредством урегулирования спорных вопросов.

Решено запустить сотрудничество в транспорте, энергетике, культуре, в области новых вызовов и угроз. Рассчитываем как можно скорее получить от Баку и Еревана согласованный график предстоящих встреч глав внешнеполитических ведомств.

Что касается трехстороннего формата кооперации на Южном Кавказе, то позиция России хорошо известна и изменений не претерпела. Продолжаем оказывать содействие установлению прочного мира между Баку и Ереваном на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов.

Лидерами России, Азербайджана и Армении была согласована дорожная карта по всем ключевым направлениям: выработка мирного договора, разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы, развитие диалога общественности двух стран. Все эти треки взаимосвязаны, поступательное продвижение по каждому из них позволяет добиться результатов в целом.

Сегодня Баку и Ереван ведут преимущественно диалог напрямую, без посредников. Министрами иностранных дел двух республик парафирован текст соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. С учетом вклада российской стороны и лично президента Российской Федерации Владимира Путина в процесс армяно-азербайджанской нормализации будем рады принять партнеров на нашей площадке для подписания итогового документа.

Что касается разблокирования коммуникаций в регионе, то России с Азербайджаном и Арменией в 2021-2023 годах удалось выработать целый ряд взаимоприемлемых развязок в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров. Эти договоренности сохраняют свою актуальность сегодня. Их востребованность признают и в Баку, и Ереване, в том числе применительно к «дороге Трампа» – транзитному пути с территории «основного» Азербайджана в Нахчыван через юг Армении», - сказал Калугин.

По его словам, состоявшаяся 9 октября этого года в Душанбе встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева «придала мощный позитивный импульс» двусторонним отношениям: «Настроены развивать их в комплексе, в полном соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года.

Наблюдаем позитивную динамику в экономике. В 2024 году оборот вырос на 7,7% и достиг 4,4 миллиарда долларов. У нас хорошие ожидания – в этом году рассчитываем выйти на пять миллиардов долларов, 21-22 августа этого года в Астрахани успешно прошло 23-е заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, намечены перспективные направления работы».

Калугин также заявил, что Россия «на практике подтверждает статус ключевого торгово-инвестиционного партнера Армении»: «На нашу страну приходится около 37% в экспорте и 32% в импорте республики. В Армении запущено более 40 крупных проектов российского бизнеса – в автомобилестроении, транспорте, нефтегазовой сфере, энергетике, цифровых технологиях, туризме – с накопленным объемом инвестиций в четыре миллиарда долларов США.

Реализуется множество совместных образовательных и культурных инициатив. Российская военная база и наши пограничники по-прежнему выступают как ключевые элементы безопасности Армении и всего Южного Кавказа – региона, который только нащупывает контуры мирного развития.

Видим стремление руководства республики к «диверсификации» внешнеполитических связей. Этим пытается воспользоваться Евросоюз. Наш ответ на это – укрепление сотрудничества в рамках СНГ и ЕАЭС. Преимущества евразийской интеграции налицо: огромный «бесшовный» рынок, отсутствие таможенных барьеров, решение вопросов с опорой на принцип взаимного уважения интересов стран-членов на базе отлаженного механизма Евразийской экономической комиссии.

Членство Армении в союзе – основа ее экономического благосостояния, а участие в ОДКБ – залог ее безопасности. В отличие от западников мы умеем взаимодействовать на подлинно равноправной и взаимовыгодной основе, активно работаем с государствами и интеграционными объединениями, которым суждено определять будущее глобальных отношений. Мы сторонники сильной Армении».