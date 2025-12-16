USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана

12:17 994

Азербайджанские профсоюзы занимают важное место в общественной и социальной жизни республики благодаря своей многогранной деятельности, роли в развитии трудовых отношений и вкладу в укрепление гражданского общества, говорится в обращении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам VIII съезда Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

В послании главы государства отмечается, что в Азербайджане «предпринимаются значимые шаги для защиты трудовых и социально-экономических прав работников, создания достойных условий труда, совершенствования механизмов социального партнерства. Быстрая адаптация к вызовам современной эпохи, налаживание тесных связей с членами профсоюзов, цифровизация услуг, расширение возможностей внедрения искусственного интеллекта в соответствующих сферах, повышение качества услуг и уровня удовлетворенности имеют особое значение». Президент Алиев отметил, что «профсоюзы проводят весомую работу по развитию сильного и здорового гражданского общества, укреплению солидарности. Динамичное социально-экономическое развитие нашей республики, справедливый переход к зеленой экономике, влияние искусственного интеллекта на рынок труда ставят перед профсоюзами ответственные и стратегические задачи, побуждая их к большей активности. Выступая в качестве главного партнера в социальном диалоге между работниками и работодателями, а также защитника трудовых ценностей, профсоюзы должны активно участвовать в процессе укрепления профессиональных объединений, просвещения работников, повышения их знаний и навыков в области трудовых прав. Все это служит надлежащему регулированию трудовых отношений, обеспечению социальной справедливости и взаимной ответственности».

Также в обращении президента Ильхама Алиева указывается, что «Азербайджанское государство полностью обеспечивает право профсоюзов на независимую и самостоятельную деятельность в рамках законодательства и создало широкие возможности для их свободной деятельности в этой области».

Глава государства выразил уверенность, что профсоюзы Азербайджана и впредь будут решительно защищать права и интересы своих членов, способствовать регулированию трудовых отношений на современной и цивилизованной основе, социально-экономическому развитию страны в целом. Считаю, что этот съезд будет иметь большое значение в определении направлений развития профсоюзного движения в соответствии с новыми вызовами и формировании более совершенной стратегии действий».

Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
13:17 159
Группа раввинов из США прибыла в Баку
Группа раввинов из США прибыла в Баку «Мы чувствовали себя как дома...»
13:12 248
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
12:18 631
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
12:17 995
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
12:08 907
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
12:06 1454
Депутат призвал простить арестованных журналистов
Депутат призвал простить арестованных журналистов
11:32 1553
Если Россия нападет, США дадут отпор...
Если Россия нападет, США дадут отпор... Заявил премьер Польши
11:20 1659
Быстрого завершения войны не будет
Быстрого завершения войны не будет пишет The Telegraph
11:04 1320
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 3114
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4976

