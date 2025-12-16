Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции

В Стамбуле в рамках операции против компании Gain Media были задержаны три человека по обвинениям в участии в незаконных букмекерских играх и создании преступной организации. Операция, проведенная утром 16 декабря, стала частью расследования в отношении холдинга Anahat — владельца Gain Media — по делам о создании преступной организации, участии в незаконных ставках и отмывании денежных средств.

Операция была проведена Стамбульским управлением жандармерии. В ходе нее были задержаны председатель совета директоров компании Беркин Кая, а также члены совета директоров Селахаттин Айдын и Барбарос Решат Гюльджан.

В рамках следственных действий были конфискованы движимое и недвижимое имущество, предположительно, полученные преступным путем. После операции прокуратура объявила, что семь компаний, входящих в холдинг Anahat, включая Gain Media, временно переданы под управление Фонда страхования вкладов.

В заявлении прокуратуры говорится, что при проверке банковских операций были выявлены крупные наличные депозиты с неустановленным источником происхождения, а также значительные переводы средств в зарубежные компании. Отмечается, что счета компаний, входящих в холдинг, использовались в незаконных букмекерских операциях и мошеннических схемах.

Согласно сообщению прокуратуры, холдинг Anahat был создан 12 декабря 2024 года с уставным капиталом 10 млн турецких лир, а уже в январе 2025 года приобрел компанию GAIN Media за 450 млн турецких лир, что было признано противоречащим закону. Кроме того, за первые восемь месяцев 2025 года в GAIN Media было перечислено электронных денежных средств на сумму около 1 млрд 76 млн турецких лир, которые в короткие сроки были перенаправлены на счета руководства холдинга Anahat. С учетом характера этих переводов прокуратура пришла к выводу о создании организованной преступной группы с целью отмывания денежных средств.