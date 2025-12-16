USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
12:18 633

В Стамбуле в рамках операции против компании Gain Media были задержаны три человека по обвинениям в участии в незаконных букмекерских играх и создании преступной организации. Операция, проведенная утром 16 декабря, стала частью расследования в отношении холдинга Anahat — владельца Gain Media — по делам о создании преступной организации, участии в незаконных ставках и отмывании денежных средств.

Операция была проведена Стамбульским управлением жандармерии. В ходе нее были задержаны председатель совета директоров компании Беркин Кая, а также члены совета директоров Селахаттин Айдын и Барбарос Решат Гюльджан.

В рамках следственных действий были конфискованы движимое и недвижимое имущество, предположительно, полученные преступным путем. После операции прокуратура объявила, что семь компаний, входящих в холдинг Anahat, включая Gain Media, временно переданы под управление Фонда страхования вкладов.

В заявлении прокуратуры говорится, что при проверке банковских операций были выявлены крупные наличные депозиты с неустановленным источником происхождения, а также значительные переводы средств в зарубежные компании. Отмечается, что счета компаний, входящих в холдинг, использовались в незаконных букмекерских операциях и мошеннических схемах.

Согласно сообщению прокуратуры, холдинг Anahat был создан 12 декабря 2024 года с уставным капиталом 10 млн турецких лир, а уже в январе 2025 года приобрел компанию GAIN Media за 450 млн турецких лир, что было признано противоречащим закону. Кроме того, за первые восемь месяцев 2025 года в GAIN Media было перечислено электронных денежных средств на сумму около 1 млрд 76 млн турецких лир, которые в короткие сроки были перенаправлены на счета руководства холдинга Anahat. С учетом характера этих переводов прокуратура пришла к выводу о создании организованной преступной группы с целью отмывания денежных средств.

Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
13:17 161
Группа раввинов из США прибыла в Баку
Группа раввинов из США прибыла в Баку «Мы чувствовали себя как дома...»
13:12 250
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
12:18 634
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
12:17 997
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
12:08 908
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
12:06 1456
Депутат призвал простить арестованных журналистов
Депутат призвал простить арестованных журналистов
11:32 1553
Если Россия нападет, США дадут отпор...
Если Россия нападет, США дадут отпор... Заявил премьер Польши
11:20 1660
Быстрого завершения войны не будет
Быстрого завершения войны не будет пишет The Telegraph
11:04 1321
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 3116
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4977

