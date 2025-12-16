Азербайджан и Турция укрепляют военное сотрудничество

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект закона «О ратификации Меморандума о взаимном укреплении военной безопасности между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики».

Отмечается, что меморандум был подписан 22 июля 2025 года в Стамбуле министром обороны Азербайджанской Республики и министром национальной обороны Турецкой Республики.

По итогам обсуждений проект закона был вынесен на голосование и принят в первом чтении.