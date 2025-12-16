Эмин Амруллаев о назревших реформах в высшем образовании

Необходимо увеличить ресурсы и внимание, приходящиеся на каждого отдельного студента, несколько сократив при этом общее их число.

Как сообщает haqqin.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на XXVIII Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей (NASCO XXVIII), посвященной «Году Конституции и суверенитета», проходящей в Азербайджанском государственном нефтегазовом университете нефти и промышленности.

Министр сказал, что цель не в том, чтобы искусственно увеличивать число студентов. По его словам, бюджет высших учебных заведений Азербайджана привязан к студенту. «Если мы увеличиваем количество принимаемых студентов, будь то в плане управления или финансирования, но не сопровождаем это увеличение качеством, результатом становится снижение уровня образования. Это негативно сказывается на развитии университетов и системы образования в долгосрочной перспективе», - заявил министр.

Амруллаев отметил, что существуют высшие учебные заведения, которые готовят только узкопрофильных специалистов. Предположим, студент юридического факультета, обучающийся в университете «X», практически не пересекается с другим студентом, который учится на врача. Между подготавливаемыми специалистами не происходит обмена знаниями. «Возможно, эта модель весьма успешна для некоторых крупных стран. Но для такой страны, как Азербайджан, необходима мультидисциплинарная модель высшего образования», — добавил министр.

Амруллаев также высказался об ученых. Он сказал, что любой из них, кто за последние пять лет не опубликовал ни одной научной статьи в научном журнале, «должен стыдиться». Он также отметил, что для защиты звания ученого необходимо держаться подальше от лжеученых.

«Все ученые знают, кто какой ученый. Мы должны говорить об этом открыто. Если ученые не будут относиться друг к другу честно, они не смогут защитить свою репутацию. Давать [ученые] звания тем, кто их не заслуживает, не сулит ничего хорошего», — сказал министр.

Выступая на мероприятии, он также сообщил, что структурированная докторская программа будет запущена с сентября следующего года.