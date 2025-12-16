USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Бельгия уперлась и срывает план Евросоюза

Бельгия уперлась и срывает план Евросоюза

Правительство Бельгии настаивает на получении от Евросоюза дополнительных гарантий, касающихся использования замороженных российских активов, несмотря на уже представленную в ЕС схему их задействования. Об этом сообщает издание Politico.

По сведениям издания, бельгийские власти полагают, что последнее предложение, выработанное послами ЕС, не отражает позицию страны в полном объеме и требует дополнительных гарантий. Источник издания уточняет, что инициатива включала три основных положения. В частности, Бельгии предлагалось получить доступ ко всему объему финансирования в рамках пакета в случае предъявления исков или применения иных ответных мер со стороны Москвы.

Кроме того, документ предусматривал возможность опоры на общеевропейский механизм безопасности вне зависимости от совокупного объема финансовых гарантий, предоставляемых государствами ЕС, а также запрет на передачу каких-либо средств Украине до момента оформления соответствующих гарантий.

Одновременно всем столицам стран ЕС планировалось дать указание синхронно выйти из двусторонних инвестиционных соглашений с Россией.

Как сообщили неназванные дипломаты, Бельгия отвергла данный пакет предложений, посчитав его недостаточным и настаивая на дополнительных гарантиях того, что страна «не будет подвергаться непропорциональным рискам».

Бельгийские официальные лица также заявили, что попытки игнорировать их опасения «были бы бессмысленны», подчеркнув, что в противном случае средства, размещенные на счетах депозитария Euroclear, «просто не будут разблокированы».

