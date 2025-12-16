USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Дело Аждара Ол: Верховный суд принял решение

Инара Рафикгызы
12:42 367

В Верховном суде Азербайджана было рассмотрено обращение бывшего руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Аждара Джабиева (литературный псевдоним – Аждар Ол) о восстановлении срока для подачи кассационной жалобы.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Шахина Юсифова было принято решение отказать в восстановлении пропущенного срока.

Отметим, что Аждар Джабиев был задержан в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова. По материалам следствия ему было предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающим ответственность за присвоение в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями, а также получение взяток в крупном и особо крупном размере.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 5 апреля 2022 года Аждар Джабиев был признан виновным и приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Позднее Бакинский апелляционный суд сократил срок наказания на 3 месяца.

Сообщается, что в 2023 году осужденный обращался в Верховный суд с кассационной жалобой, однако впоследствии отозвал ее.

Добавим, что Аждар Джабиев является членом Союза писателей Азербайджана и известен как поэт и публицист.

