Европа готовит ввод войск в Украину?

Страны, входящие в так называемую «коалицию желающих», завершили подготовку планов, предусматривающих меры по усилению обороноспособности Украины и возможное размещение на ее территории сухопутного контингента в случае достижения договоренностей о прекращении огня. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает The Moscow Times.

По словам британского премьера, обсуждение велось на уровне глав государств, после чего профильным военным ведомствам было поручено проработать вопросы защиты Украины в воздушном пространстве, на море и на суше.

«Так что теперь у нас есть военные планы по каждому из этих направлений. Если потребуется, это включает наземное развертывание», — заявил Стармер, подчеркнув при этом, что в настоящее время ключевым приоритетом остается достижение «справедливого и прочного мира».

В совместном заявлении европейских лидеров по итогам переговоров представителей США с президентом Украины Владимиром Зеленским, прошедших 15 декабря в Берлине, отмечается, что в рамках гарантий безопасности на территории Украины могут быть размещены «многонациональные силы». Предполагается, что они будут сформированы при участии «коалиции желающих» и при поддержке США. В их задачи войдет обеспечение безопасности воздушного пространства и морских акваторий, а также содействие восстановлению украинских ВС. Кроме того, европейские лидеры подтвердили намерение поддерживать украинскую армию, численность которой в мирное время, по их оценке, должна составлять до 800 тыс. человек для сдерживания России от потенциальной агрессии.

В «коалицию желающих» входят более 30 государств, преимущественно европейских, которые допускают участие в миротворческой миссии в Украине после окончания боевых действий. Координацию работы объединения осуществляют Франция и Великобритания. Ранее Россия неоднократно заявляла о несогласии с размещением западных войск на территории Украины в рамках возможного мирного соглашения. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что расширение НАТО представляет собой прямую угрозу интересам России, а появление Североатлантического альянса в Украине под флагом ЕС или национальными флагами «ничего не меняет» и является «неприемлемым» для Москвы.

По итогам берлинских переговоров по мирному плану ЕС и США договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности, сопоставимых с положениями 5-й статьи НАТО, согласно которой вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех. В этом случае государства - члены блока имеют право оказать пострадавшей стороне необходимую помощь, включая применение вооруженных сил.