Россия заявила о «здоровом прагматизме». Грузины ответили

Грузия открыта к нормализации отношений с Российской Федерацией, однако путь к этому известен Москве — восстановление двусторонних отношений возможно только при признании Россией территориальной целостности Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что Москва серьезно настроена на нормализацию отношений с Грузией при условии, что Тбилиси не станет «разменной монетой» в играх против России. По его утверждению, российская сторона стремится к стабильным отношениям с Грузией и отмечает «здоровый прагматизм» и тенденцию к многовекторности во внешней политике Тбилиси.

«Мы сказали, что является условием для восстановления отношений между Грузией и Россией. Эти отношения, безусловно, могут быть восстановлены в случае, если Российская Федерация признает территориальную целостность Грузии. Путь к нормализации отношений хорошо известен властям РФ», — цитируют грузинские СМИ Папуашвили.

Грузинская власть выступает за нормализацию отношений с Москвой, но только при выполнении РФ вышеуказанных условий, заявил спикер.

Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны после августовской войны 2008 года. На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров.