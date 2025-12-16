USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.1379
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Россия заявила о «здоровом прагматизме». Грузины ответили

13:04 337

Грузия открыта к нормализации отношений с Российской Федерацией, однако путь к этому известен Москве — восстановление двусторонних отношений возможно только при признании Россией территориальной целостности Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил, что Москва серьезно настроена на нормализацию отношений с Грузией при условии, что Тбилиси не станет «разменной монетой» в играх против России. По его утверждению, российская сторона стремится к стабильным отношениям с Грузией и отмечает «здоровый прагматизм» и тенденцию к многовекторности во внешней политике Тбилиси.

«Мы сказали, что является условием для восстановления отношений между Грузией и Россией. Эти отношения, безусловно, могут быть восстановлены в случае, если Российская Федерация признает территориальную целостность Грузии. Путь к нормализации отношений хорошо известен властям РФ», — цитируют грузинские СМИ Папуашвили.

Грузинская власть выступает за нормализацию отношений с Москвой, но только при выполнении РФ вышеуказанных условий, заявил спикер.

Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны после августовской войны 2008 года. На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров.

Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
13:17 174
Группа раввинов из США прибыла в Баку
Группа раввинов из США прибыла в Баку «Мы чувствовали себя как дома...»
13:12 263
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
12:18 639
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
12:17 1010
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
12:08 912
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
12:06 1468
Депутат призвал простить арестованных журналистов
Депутат призвал простить арестованных журналистов
11:32 1564
Если Россия нападет, США дадут отпор...
Если Россия нападет, США дадут отпор... Заявил премьер Польши
11:20 1665
Быстрого завершения войны не будет
Быстрого завершения войны не будет пишет The Telegraph
11:04 1325
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 3125
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4983

ЭТО ВАЖНО

Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
Caucasus Auto открыла новый головной офис в Баку
13:17 174
Группа раввинов из США прибыла в Баку
Группа раввинов из США прибыла в Баку «Мы чувствовали себя как дома...»
13:12 263
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
Масштабная операция против нелегальных букмекеров в Турции
12:18 639
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
Ильхам Алиев обратился к профсоюзам Азербайджана
12:17 1010
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
Экспорт Азербайджана: больше нефти, меньше денег
12:08 912
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
Москва о «мощном позитивном импульсе» от встречи Алиева и Путина
12:06 1468
Депутат призвал простить арестованных журналистов
Депутат призвал простить арестованных журналистов
11:32 1564
Если Россия нападет, США дадут отпор...
Если Россия нападет, США дадут отпор... Заявил премьер Польши
11:20 1665
Быстрого завершения войны не будет
Быстрого завершения войны не будет пишет The Telegraph
11:04 1325
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
10:27 3125
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data
Алиев запускает цифровую экономику: AI и Big Data главная тема
04:23 4983
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться