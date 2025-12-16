Группа раввинов из США прибыла в Баку

«Как председатель Сионистской раввинской коалиции я подумал, что нам было бы интересно и полезно увидеть своими глазами страну с преимущественно мусульманским населением, которая поддерживает позитивные отношения с Израилем и гордится отсутствием антисемитизма», — отметил Вайнблатт.

Группа еврейских религиозных лидеров из США недавно посетила Азербайджан. Как сообщает издание Washington Jewish Week, делегацию возглавлял Стюарт Вайнблатт, почетный раввин синагоги Бнай Цедек в Потомаке. В 2020 году он основал Сионистскую раввинскую коалицию в США и в настоящее время является ее председателем.

Для многих из 13 раввинов, участвовавших в поездке, это был первый визит в Азербайджан. Делегация, в состав которой входили, в частности, раввин Ян Кауфман из Вашингтона и раввин Ури Тополоски из синагоги «Кехилат Пардес — Рок-Крик» в Роквилле, провела ряд встреч с официальными лицами страны, подчеркнув важность диалога между различными народами и социальными группами.

«Это были несколько напряженных дней, наполненных встречами одна за другой», — рассказал Вайнблатт, добавив, что после возвращения в Соединенные Штаты он почувствовал себя значительно более информированным.

«Мы встретились с целым рядом высокопоставленных руководителей, и все они говорили о том, что не любят использовать слово «толерантность», поскольку оно подразумевает терпимое отношение к тому, что вам не обязательно нравится или с чем вы не согласны, — вспоминает Вайнблатт. — Вместо этого они предпочитают термины «культурное разнообразие» или «плюрализм».

В рамках визита делегация встретилась с Хикметом Гаджиевым, помощником президента Азербайджана по внешней политике. В ходе беседы обсуждалось стратегическое партнерство Азербайджана с Израилем. Гаджиев отметил высокий уровень общественной поддержки Израиля, напомнив, что на конкурсе песни «Евровидение» Израиль получил максимальное количество голосов от азербайджанских зрителей и членов жюри. «Для нас это стало настоящим откровением», — сказал Вайнблатт, говоря о встречах с высокопоставленными чиновниками. — «Многие не знают о масштабах позитивных чувств и отношений, которые здесь существуют. Наша поездка дала возможность не только увидеть это своими глазами, но и донести до других мысль о том, что позитивные отношения с евреями и Израилем возможны в мусульманской стране».